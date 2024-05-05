У жителей Кургана месяц течет ржавая вода из крана

Жильцы дома №10 по улице 1 Мая в Кургане пожаловались на ржавую воду, текущую из крана. По их словам, проблема не решается на протяжении месяца.
«На протяжении 3-4 недель из горячего крана идет ржавая вода. По заявке в аварийную службу УК не реагирует. Просим принять меры», — написали горожане на портале «Обратись».
В ответном сообщении сотрудники Государственной жилищной инспекции Курганской области посоветовали гражданам написать заявление в управление Роспотребнадзора по региону. Для этого потребуется указать контактные данные и приложить фотоматериалы.
Редакция URA.RU в свою очередь обратилась за разъяснениями в УК «Чисты квартал». На момент публикации ответ получен не был.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Жильцы дома №10 по улице 1 Мая в Кургане пожаловались на ржавую воду, текущую из крана. По их словам, проблема не решается на протяжении месяца. «На протяжении 3-4 недель из горячего крана идет ржавая вода. По заявке в аварийную службу УК не реагирует. Просим принять меры», — написали горожане на портале «Обратись». В ответном сообщении сотрудники Государственной жилищной инспекции Курганской области посоветовали гражданам написать заявление в управление Роспотребнадзора по региону. Для этого потребуется указать контактные данные и приложить фотоматериалы. Редакция URA.RU в свою очередь обратилась за разъяснениями в УК «Чисты квартал». На момент публикации ответ получен не был.