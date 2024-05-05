05 мая 2024
04 мая 2024

У жителей Кургана месяц течет ржавая вода из крана

© Служба новостей «URA.RU»
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Обращения курганцев в управляющую компанию не дали результата
Обращения курганцев в управляющую компанию не дали результата Фото:

Жильцы дома №10 по улице 1 Мая в Кургане пожаловались на ржавую воду, текущую из крана. По их словам, проблема не решается на протяжении месяца.

«На протяжении 3-4 недель из горячего крана идет ржавая вода. По заявке в аварийную службу УК не реагирует. Просим принять меры», — написали горожане на портале «Обратись».

В ответном сообщении сотрудники Государственной жилищной инспекции Курганской области посоветовали гражданам написать заявление в управление Роспотребнадзора по региону. Для этого потребуется указать контактные данные и приложить фотоматериалы.

Редакция URA.RU в свою очередь обратилась за разъяснениями в УК «Чисты квартал». На момент публикации ответ получен не был.

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Жильцы дома №10 по улице 1 Мая в Кургане пожаловались на ржавую воду, текущую из крана. По их словам, проблема не решается на протяжении месяца. «На протяжении 3-4 недель из горячего крана идет ржавая вода. По заявке в аварийную службу УК не реагирует. Просим принять меры», — написали горожане на портале «Обратись». В ответном сообщении сотрудники Государственной жилищной инспекции Курганской области посоветовали гражданам написать заявление в управление Роспотребнадзора по региону. Для этого потребуется указать контактные данные и приложить фотоматериалы. Редакция URA.RU в свою очередь обратилась за разъяснениями в УК «Чисты квартал». На момент публикации ответ получен не был.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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