В Тюменской области машина врезалась в памятник погибшим в ВОВ. Фото

06 мая 2024 в 13:15 Размер текста - 17 +

Водитель не справился с управлением и врезался в памятник павшим воинам (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тобольском районе (Тюменская область) автомобиль протаранил ограждение памятника в честь павших в Великой Отечественной войне и заехал на его территорию, после чего водитель скрылся. Об этом URA.RU рассказали в Госавтоинспекции Тобольска. «5 мая около 03:00 в селе Байкалово неустановленный водитель на ВАЗ-2110 (регистрационный знак X818СТ72) наехал на препятствие, после чего скрылся, бросив автомобиль. Это произошло на территории Обелиска Славы. Тех, кто обладает какой-либо информацией о произошедшем или водителе, просят обратиться в отдел ГИБДД», — рассказали в ведомстве. Сообщить информацию можно по телефонам в Тобольске — 02, 25-23-70, 25-54-66. Также данные примут в группе «Госавтоинспекция Тобольска» социальной сети «ВКонтакте». Обелиск Славы в Байкалово — это мемориальная стела. На ней высечены имена воинов, погибших в ходе Великой Отечественной войны. Госавтоинспекция Тобольска, vk.com Госавтоинспекция Тобольска, vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тобольском районе (Тюменская область) автомобиль протаранил ограждение памятника в честь павших в Великой Отечественной войне и заехал на его территорию, после чего водитель скрылся. Об этом URA.RU рассказали в Госавтоинспекции Тобольска. «5 мая около 03:00 в селе Байкалово неустановленный водитель на ВАЗ-2110 (регистрационный знак X818СТ72) наехал на препятствие, после чего скрылся, бросив автомобиль. Это произошло на территории Обелиска Славы. Тех, кто обладает какой-либо информацией о произошедшем или водителе, просят обратиться в отдел ГИБДД», — рассказали в ведомстве. Сообщить информацию можно по телефонам в Тобольске — 02, 25-23-70, 25-54-66. Также данные примут в группе «Госавтоинспекция Тобольска» социальной сети «ВКонтакте». Обелиск Славы в Байкалово — это мемориальная стела. На ней высечены имена воинов, погибших в ходе Великой Отечественной войны.