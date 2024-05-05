В Тобольском районе (Тюменская область) автомобиль протаранил ограждение памятника в честь павших в Великой Отечественной войне и заехал на его территорию, после чего водитель скрылся. Об этом URA.RU рассказали в Госавтоинспекции Тобольска.
«5 мая около 03:00 в селе Байкалово неустановленный водитель на ВАЗ-2110 (регистрационный знак X818СТ72) наехал на препятствие, после чего скрылся, бросив автомобиль. Это произошло на территории Обелиска Славы. Тех, кто обладает какой-либо информацией о произошедшем или водителе, просят обратиться в отдел ГИБДД», — рассказали в ведомстве.
Сообщить информацию можно по телефонам в Тобольске — 02, 25-23-70, 25-54-66. Также данные примут в группе «Госавтоинспекция Тобольска» социальной сети «ВКонтакте».
Обелиск Славы в Байкалово — это мемориальная стела. На ней высечены имена воинов, погибших в ходе Великой Отечественной войны.
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В Тобольском районе (Тюменская область) автомобиль протаранил ограждение памятника в честь павших в Великой Отечественной войне и заехал на его территорию, после чего водитель скрылся. Об этом URA.RU рассказали в Госавтоинспекции Тобольска. «5 мая около 03:00 в селе Байкалово неустановленный водитель на ВАЗ-2110 (регистрационный знак X818СТ72) наехал на препятствие, после чего скрылся, бросив автомобиль. Это произошло на территории Обелиска Славы. Тех, кто обладает какой-либо информацией о произошедшем или водителе, просят обратиться в отдел ГИБДД», — рассказали в ведомстве. Сообщить информацию можно по телефонам в Тобольске — 02, 25-23-70, 25-54-66. Также данные примут в группе «Госавтоинспекция Тобольска» социальной сети «ВКонтакте». Обелиск Славы в Байкалово — это мемориальная стела. На ней высечены имена воинов, погибших в ходе Великой Отечественной войны.