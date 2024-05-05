05 мая 2024
04 мая 2024

В Тюменской области машина врезалась в памятник погибшим в ВОВ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Магниевый завод. Соликамск, памятник вов, соликамский магниевый завод, оао смз
Водитель не справился с управлением и врезался в памятник павшим воинам (архивное фото) Фото:

В Тобольском районе (Тюменская область) автомобиль протаранил ограждение памятника в честь павших в Великой Отечественной войне и заехал на его территорию, после чего водитель скрылся. Об этом URA.RU рассказали в Госавтоинспекции Тобольска.

«5 мая около 03:00 в селе Байкалово неустановленный водитель на ВАЗ-2110 (регистрационный знак X818СТ72) наехал на препятствие, после чего скрылся, бросив автомобиль. Это произошло на территории Обелиска Славы. Тех, кто обладает какой-либо информацией о произошедшем или водителе, просят обратиться в отдел ГИБДД», — рассказали в ведомстве.

Сообщить информацию можно по телефонам в Тобольске — 02, 25-23-70, 25-54-66. Также данные примут в группе «Госавтоинспекция Тобольска» социальной сети «ВКонтакте».

Обелиск Славы в Байкалово — это мемориальная стела. На ней высечены имена воинов, погибших в ходе Великой Отечественной войны.

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В Тобольском районе (Тюменская область) автомобиль протаранил ограждение памятника в честь павших в Великой Отечественной войне и заехал на его территорию, после чего водитель скрылся. Об этом URA.RU рассказали в Госавтоинспекции Тобольска. «5 мая около 03:00 в селе Байкалово неустановленный водитель на ВАЗ-2110 (регистрационный знак X818СТ72) наехал на препятствие, после чего скрылся, бросив автомобиль. Это произошло на территории Обелиска Славы. Тех, кто обладает какой-либо информацией о произошедшем или водителе, просят обратиться в отдел ГИБДД», — рассказали в ведомстве. Сообщить информацию можно по телефонам в Тобольске — 02, 25-23-70, 25-54-66. Также данные примут в группе «Госавтоинспекция Тобольска» социальной сети «ВКонтакте». Обелиск Славы в Байкалово — это мемориальная стела. На ней высечены имена воинов, погибших в ходе Великой Отечественной войны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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