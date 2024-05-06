Фирма брата бывшего курганского мебельного магната показала миллионную выручку. Скрин

07 мая 2024 в 09:45 Размер текста - 17 +

Мебельная компания «Софа ДЕ Люкс» за год заработала 8,5 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Компания «Софа ДЕ Люкс», которой владеет брат бывшего курганского мебельного магната Игоря Потютькова — Александр Потютьков, за года заработала более восьми миллионов рублей. Информация об этом размещена в финансовой отчетности фирмы. Игорь Потютьков известен в Кургане как основатель мебельной бизнес-империи, которая потерпела крах из-за долгов. «Выручка ООО „Софа ДЕ Люкс“ за 2023 год: 8 539 000 рублей. Доходы за 2022 год отсутствуют», — указано в отчете о финансовых результатах на сервисе СБИС. При этом за год производство показало чистый убыток в 835 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что бывший мебельный магнат Кургана Потютьков возглавил фирму в Екатеринбурге. Бизнесмен получил должность генерального директора строительной компании «Стройинжиниринг». Также сообщалось, что сын курганского Потютькова стал владельцем московской фирмы «Трейдойлгрупп». Скрин: сервис СБИС Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания «Софа ДЕ Люкс», которой владеет брат бывшего курганского мебельного магната Игоря Потютькова — Александр Потютьков, за года заработала более восьми миллионов рублей. Информация об этом размещена в финансовой отчетности фирмы. Игорь Потютьков известен в Кургане как основатель мебельной бизнес-империи, которая потерпела крах из-за долгов. «Выручка ООО „Софа ДЕ Люкс“ за 2023 год: 8 539 000 рублей. Доходы за 2022 год отсутствуют», — указано в отчете о финансовых результатах на сервисе СБИС. При этом за год производство показало чистый убыток в 835 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что бывший мебельный магнат Кургана Потютьков возглавил фирму в Екатеринбурге. Бизнесмен получил должность генерального директора строительной компании «Стройинжиниринг». Также сообщалось, что сын курганского Потютькова стал владельцем московской фирмы «Трейдойлгрупп».