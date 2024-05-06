На время распутицы жителей ЯНАО будут перевозить на вертолетах

На Ямале на время распутицы Салехард и Мужи соединит новый вертолетный маршрут. Рейсы доступны по понедельникам до первого июня. На сайтах агентств уже начались продажи авиабилетов, сообщает telegram-канал «ЧП Ямал».
«В связи с закрытием зимников между Салехардом и Мужи запущен новый дополнительный вертолетный рейс. Первый полет состоялся шестого мая и теперь рейсы будут осуществляться каждый понедельник до первого июня», — говорится в сообщении.
Как уточняет источник, вертолет сможет перевозить по 17 пассажиров за один рейс. Он будет отправляться из Салехарда в 14:15. Билеты на новый рейс уже доступны.
Ранее сообщалось, что власти ЯНАО определили перевозчика на главной паромной переправе ЯНАО. Затраты перевозчика власти ЯНАО покроют субсидией.
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На Ямале на время распутицы Салехард и Мужи соединит новый вертолетный маршрут. Рейсы доступны по понедельникам до первого июня. На сайтах агентств уже начались продажи авиабилетов, сообщает telegram-канал «ЧП Ямал». «В связи с закрытием зимников между Салехардом и Мужи запущен новый дополнительный вертолетный рейс. Первый полет состоялся шестого мая и теперь рейсы будут осуществляться каждый понедельник до первого июня», — говорится в сообщении. Как уточняет источник, вертолет сможет перевозить по 17 пассажиров за один рейс. Он будет отправляться из Салехарда в 14:15. Билеты на новый рейс уже доступны. Ранее сообщалось, что власти ЯНАО определили перевозчика на главной паромной переправе ЯНАО. Затраты перевозчика власти ЯНАО покроют субсидией.