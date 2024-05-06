06 мая 2024

На время распутицы жителей ЯНАО будут перевозить на вертолетах

Запущен дополнительный вертолетный маршрут Салехард-Мужи на время распутицы
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО, вертолет, закат, янао, тундра, солнце, ямал
После закрытия зимников в ЯНАО запустили новый вертолетный рейс Фото:

На Ямале на время распутицы Салехард и Мужи соединит новый вертолетный маршрут. Рейсы доступны по понедельникам до первого июня. На сайтах агентств уже начались продажи авиабилетов, сообщает telegram-канал «ЧП Ямал».

«В связи с закрытием зимников между Салехардом и Мужи запущен новый дополнительный вертолетный рейс. Первый полет состоялся шестого мая и теперь рейсы будут осуществляться каждый понедельник до первого июня», — говорится в сообщении.

Как уточняет источник, вертолет сможет перевозить по 17 пассажиров за один рейс. Он будет отправляться из Салехарда в 14:15. Билеты на новый рейс уже доступны.

Ранее сообщалось, что власти ЯНАО определили перевозчика на главной паромной переправе ЯНАО. Затраты перевозчика власти ЯНАО покроют субсидией.

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На Ямале на время распутицы Салехард и Мужи соединит новый вертолетный маршрут. Рейсы доступны по понедельникам до первого июня. На сайтах агентств уже начались продажи авиабилетов, сообщает telegram-канал «ЧП Ямал». «В связи с закрытием зимников между Салехардом и Мужи запущен новый дополнительный вертолетный рейс. Первый полет состоялся шестого мая и теперь рейсы будут осуществляться каждый понедельник до первого июня», — говорится в сообщении. Как уточняет источник, вертолет сможет перевозить по 17 пассажиров за один рейс. Он будет отправляться из Салехарда в 14:15. Билеты на новый рейс уже доступны. Ранее сообщалось, что власти ЯНАО определили перевозчика на главной паромной переправе ЯНАО. Затраты перевозчика власти ЯНАО покроют субсидией.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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