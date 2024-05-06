На время распутицы жителей ЯНАО будут перевозить на вертолетах

Запущен дополнительный вертолетный маршрут Салехард-Мужи на время распутицы

07 мая 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

После закрытия зимников в ЯНАО запустили новый вертолетный рейс Фото: Максим Егоров © URA.RU На Ямале на время распутицы Салехард и Мужи соединит новый вертолетный маршрут. Рейсы доступны по понедельникам до первого июня. На сайтах агентств уже начались продажи авиабилетов, сообщает telegram-канал «ЧП Ямал». «В связи с закрытием зимников между Салехардом и Мужи запущен новый дополнительный вертолетный рейс. Первый полет состоялся шестого мая и теперь рейсы будут осуществляться каждый понедельник до первого июня», — говорится в сообщении. Как уточняет источник, вертолет сможет перевозить по 17 пассажиров за один рейс. Он будет отправляться из Салехарда в 14:15. Билеты на новый рейс уже доступны. Ранее сообщалось, что власти ЯНАО определили перевозчика на главной паромной переправе ЯНАО. Затраты перевозчика власти ЯНАО покроют субсидией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Ямале на время распутицы Салехард и Мужи соединит новый вертолетный маршрут. Рейсы доступны по понедельникам до первого июня. На сайтах агентств уже начались продажи авиабилетов, сообщает telegram-канал «ЧП Ямал». «В связи с закрытием зимников между Салехардом и Мужи запущен новый дополнительный вертолетный рейс. Первый полет состоялся шестого мая и теперь рейсы будут осуществляться каждый понедельник до первого июня», — говорится в сообщении. Как уточняет источник, вертолет сможет перевозить по 17 пассажиров за один рейс. Он будет отправляться из Салехарда в 14:15. Билеты на новый рейс уже доступны. Ранее сообщалось, что власти ЯНАО определили перевозчика на главной паромной переправе ЯНАО. Затраты перевозчика власти ЯНАО покроют субсидией.