«Стены полопались»: курганцы опасаются, что не получат выплаты за разрушенный паводком дом. Фото, видео

Наводнение разрушило стены курганского дома

08 мая 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Как живут курганцы, решившие переждать наводнение в затопленном доме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Курганец Дмитрий Гладышев, известный читателям по материалу URA.RU «Жители вынуждены жить на чердаке из-за страха мародеров», опасается, что ремонт дома затянется. Дмитрий рассказал, что у него потрескались стены в доме, при этом деньги на капремонт он рискует не получить. Корреспонденты URA.RU рассказывают, как изменилась жизнь Гладышевых с последней встречи и как происходил диалог с властями. Дом Дмитрия в СНТ «Восход» (микрорайон Челноково) почти не изменился, разве что воды стало меньше. Из дома вода ушла полностью, но все еще остались лужи возле забора. На стенах жилища заметны трещины — последствия масштабного паводка. «Потихонечку приходим в себя. Разбираем все, что нажито за долгие годы. Вбрасываем оторванные обои. Дому сильно досталось. Стены полопались. Одну из стен вообще выдавило. Паводок прямо кирпичную кладку выдавил», — делится Гладышев. Комиссия уже проверила их дом. Но, как рассказал Гладышев, состояние стен описывать никто из чиновников не стал. Якобы строители посмотрели на стены и предположили, что разрушение произошло из-за низкого фундамента. При этом в число претендентов на получение денег на капремонт Гладышевы, как они поняли, не попали. У Дмитрия также есть второй дом, но чиновники не стали его смотреть. Осмотр проходил быстро: замерили уровень воды, посмотрели, ушли. Насчет материальной помощи от властей Дмитрий задумывается, но больше рассказывает про других. Гладышев поделился, что в садоводстве не у всех будет возможность получить финансовую помощь, так как ради нее нужно ехать в микрорайон Глинки. «У нас тут практически все — пенсионеры. Вот им всем приходят уведомления о том, что можно получить десять тысяч рублей. Но здесь штаба нет, а добраться до Глинок пожилые люди не могут, потому что автобусы сюда все еще не ходят», — озвучил курганец. Добраться до микрорайона можно и пешком, но это сложный для пожилых людей путь — три километра по трассе, потом на остановке дождаться автобуса и доехать до Глинок. Ранее URA.RU писало, что житель Кургана Дмитрий Гладышев вместе с женой столкнулись с последствиями масштабного паводка. Их дом попал в зону затопления. Вода накрыла первый этаж их дома, а это почти два метра в высоту. Семья вынуждена жить на чердаке, от эвакуации отказываются — нет сил бросить нажитое имущество, страшно потерять ценные вещи из-за мародеров, но также нужно помочь другим. Курганцы занялись восстановлением дома после наводнения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Паводок выдавил стену в жилом доме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Паводковые воды отступают из микрорайона Челноково (фото за 7 мая) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вода почти по окна доходила в доме Гладышевых (фото на 20 апреля) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вода начала отступать от микрорайона Челноково (фото за 7 мая) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU 20 апреля вода из реки Тобол еще стояла на остановке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганец Дмитрий Гладышев, известный читателям по материалу URA.RU «Жители вынуждены жить на чердаке из-за страха мародеров», опасается, что ремонт дома затянется. Дмитрий рассказал, что у него потрескались стены в доме, при этом деньги на капремонт он рискует не получить. Корреспонденты URA.RU рассказывают, как изменилась жизнь Гладышевых с последней встречи и как происходил диалог с властями. Дом Дмитрия в СНТ «Восход» (микрорайон Челноково) почти не изменился, разве что воды стало меньше. Из дома вода ушла полностью, но все еще остались лужи возле забора. На стенах жилища заметны трещины — последствия масштабного паводка. «Потихонечку приходим в себя. Разбираем все, что нажито за долгие годы. Вбрасываем оторванные обои. Дому сильно досталось. Стены полопались. Одну из стен вообще выдавило. Паводок прямо кирпичную кладку выдавил», — делится Гладышев. Комиссия уже проверила их дом. Но, как рассказал Гладышев, состояние стен описывать никто из чиновников не стал. Якобы строители посмотрели на стены и предположили, что разрушение произошло из-за низкого фундамента. При этом в число претендентов на получение денег на капремонт Гладышевы, как они поняли, не попали. У Дмитрия также есть второй дом, но чиновники не стали его смотреть. Осмотр проходил быстро: замерили уровень воды, посмотрели, ушли. Насчет материальной помощи от властей Дмитрий задумывается, но больше рассказывает про других. Гладышев поделился, что в садоводстве не у всех будет возможность получить финансовую помощь, так как ради нее нужно ехать в микрорайон Глинки. «У нас тут практически все — пенсионеры. Вот им всем приходят уведомления о том, что можно получить десять тысяч рублей. Но здесь штаба нет, а добраться до Глинок пожилые люди не могут, потому что автобусы сюда все еще не ходят», — озвучил курганец. Добраться до микрорайона можно и пешком, но это сложный для пожилых людей путь — три километра по трассе, потом на остановке дождаться автобуса и доехать до Глинок. Ранее URA.RU писало, что житель Кургана Дмитрий Гладышев вместе с женой столкнулись с последствиями масштабного паводка. Их дом попал в зону затопления. Вода накрыла первый этаж их дома, а это почти два метра в высоту. Семья вынуждена жить на чердаке, от эвакуации отказываются — нет сил бросить нажитое имущество, страшно потерять ценные вещи из-за мародеров, но также нужно помочь другим.