В Тюменской области обустроят семь новых парков и скверов

07 мая 2024 в 18:19 Размер текста - 17 +

Пять территорий благоустроят в Тюмени, еще две — в Ишиме и Тобольске Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области обустроят семь новых парков и скверов, пять из них появятся в Тюмени. Об этом рассказал губернатор региона Александр Моор в своем telegram-канале. «На днях завершилось Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. В нем приняли участие более 138 тысяч человек из Тюменской области. Земляки выбрали понравившиеся дизайн-проекты общественных пространств. По итогам голосования будут благоустроены семь территорий», — рассказал губернатор. Пять территорий благоустроят в Тюмени, еще две — в Ишиме и Тобольске. Отмечается, что все работы будут завершены до конца 2025 года. Ранее URA.RU писало, что в тюменских микрорайон появятся два новых общественных пространства. Скверы планируют создать на Московском тракте и на улице Новоселов. Оба парка будут готовы к концу 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области обустроят семь новых парков и скверов, пять из них появятся в Тюмени. Об этом рассказал губернатор региона Александр Моор в своем telegram-канале. «На днях завершилось Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. В нем приняли участие более 138 тысяч человек из Тюменской области. Земляки выбрали понравившиеся дизайн-проекты общественных пространств. По итогам голосования будут благоустроены семь территорий», — рассказал губернатор. Пять территорий благоустроят в Тюмени, еще две — в Ишиме и Тобольске. Отмечается, что все работы будут завершены до конца 2025 года. Ранее URA.RU писало, что в тюменских микрорайон появятся два новых общественных пространства. Скверы планируют создать на Московском тракте и на улице Новоселов. Оба парка будут готовы к концу 2024 года.