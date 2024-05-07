В Тюменской области обустроят семь новых парков и скверов, пять из них появятся в Тюмени. Об этом рассказал губернатор региона Александр Моор в своем telegram-канале.
«На днях завершилось Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. В нем приняли участие более 138 тысяч человек из Тюменской области. Земляки выбрали понравившиеся дизайн-проекты общественных пространств. По итогам голосования будут благоустроены семь территорий», — рассказал губернатор.
Пять территорий благоустроят в Тюмени, еще две — в Ишиме и Тобольске. Отмечается, что все работы будут завершены до конца 2025 года.
Ранее URA.RU писало, что в тюменских микрорайон появятся два новых общественных пространства. Скверы планируют создать на Московском тракте и на улице Новоселов. Оба парка будут готовы к концу 2024 года.
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В Тюменской области обустроят семь новых парков и скверов, пять из них появятся в Тюмени. Об этом рассказал губернатор региона Александр Моор в своем telegram-канале. «На днях завершилось Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. В нем приняли участие более 138 тысяч человек из Тюменской области. Земляки выбрали понравившиеся дизайн-проекты общественных пространств. По итогам голосования будут благоустроены семь территорий», — рассказал губернатор. Пять территорий благоустроят в Тюмени, еще две — в Ишиме и Тобольске. Отмечается, что все работы будут завершены до конца 2025 года. Ранее URA.RU писало, что в тюменских микрорайон появятся два новых общественных пространства. Скверы планируют создать на Московском тракте и на улице Новоселов. Оба парка будут готовы к концу 2024 года.