07 мая 2024

В Тюмени объявили штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, девушка, улыбка, волосы, ветер, улица
Несмотря на сильный ветер, в регионе потеплеет Фото:

На день Великой Победы в Тюмени объявлено штормовое предупреждение. Об этом в своем telegram-канале сообщает инфоцентр регионального правительства.

«9 мая в Тюменской области местами ожидаются ливневые дожди, грозы, возможен град. Усиление ветра, порывы 18-23 м/с, в Тюмени усиление ветра, порывы до 20 м/с», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказало, что в праздничные дни в регионе потеплеет до +26 градусов. Такой прогноз дали синоптики.

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На день Великой Победы в Тюмени объявлено штормовое предупреждение. Об этом в своем telegram-канале сообщает инфоцентр регионального правительства. «9 мая в Тюменской области местами ожидаются ливневые дожди, грозы, возможен град. Усиление ветра, порывы 18-23 м/с, в Тюмени усиление ветра, порывы до 20 м/с», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказало, что в праздничные дни в регионе потеплеет до +26 градусов. Такой прогноз дали синоптики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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