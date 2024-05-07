В Тюмени объявили штормовое предупреждение

Несмотря на сильный ветер, в регионе потеплеет
На день Великой Победы в Тюмени объявлено штормовое предупреждение. Об этом в своем telegram-канале сообщает инфоцентр регионального правительства.
«9 мая в Тюменской области местами ожидаются ливневые дожди, грозы, возможен град. Усиление ветра, порывы 18-23 м/с, в Тюмени усиление ветра, порывы до 20 м/с», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU рассказало, что в праздничные дни в регионе потеплеет до +26 градусов. Такой прогноз дали синоптики.
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