Жители Тюмени поженились 8 мая во время концерта рок-группы Neverlove. Об этом сообщили очевидцы.
«Влюбленные познакомились на прошлом концерте этого же исполнителя год назад. А сегодня вот стали семьей. Дальше они танцевали первый танец, и весь зал вместе с ними поделился на пары и танцевал», — слова очевидцы передает telegram-канал «Темы Тюмени». Концерт проходил в городе 8 мая.
Neverlove — российская музыкальная группа, выпускающая треки в жанре лавметал (sexmetal). Группа была основана в 2020 году Ярославом Степановым. Тогда они начала выпускать первые синглы. Группа исполняет сатирические треки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Жители Тюмени поженились 8 мая во время концерта рок-группы Neverlove. Об этом сообщили очевидцы. «Влюбленные познакомились на прошлом концерте этого же исполнителя год назад. А сегодня вот стали семьей. Дальше они танцевали первый танец, и весь зал вместе с ними поделился на пары и танцевал», — слова очевидцы передает telegram-канал «Темы Тюмени». Концерт проходил в городе 8 мая. Neverlove — российская музыкальная группа, выпускающая треки в жанре лавметал (sexmetal). Группа была основана в 2020 году Ярославом Степановым. Тогда они начала выпускать первые синглы. Группа исполняет сатирические треки.