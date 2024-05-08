08 мая 2024

Тюменцы поженились на концерте Neverlove. Видео

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Рок-фестиваль «Кардиограмма». Екатеринбург, бас гитара, группа кипелов, харьков алексей
В Тюмени прошел концерт  Neverlove (архивное фото) Фото:

Жители Тюмени поженились 8 мая во время концерта рок-группы Neverlove. Об этом сообщили очевидцы.

«Влюбленные познакомились на прошлом концерте этого же исполнителя год назад. А сегодня вот стали семьей. Дальше они танцевали первый танец, и весь зал вместе с ними поделился на пары и танцевал», — слова очевидцы передает telegram-канал «Темы Тюмени». Концерт проходил в городе 8 мая.

Neverlove — российская музыкальная группа, выпускающая треки в жанре лавметал (sexmetal). Группа была основана в 2020 году Ярославом Степановым. Тогда они начала выпускать первые синглы. Группа исполняет сатирические треки.

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Жители Тюмени поженились 8 мая во время концерта рок-группы Neverlove. Об этом сообщили очевидцы. «Влюбленные познакомились на прошлом концерте этого же исполнителя год назад. А сегодня вот стали семьей. Дальше они танцевали первый танец, и весь зал вместе с ними поделился на пары и танцевал», — слова очевидцы передает telegram-канал «Темы Тюмени». Концерт проходил в городе 8 мая. Neverlove — российская музыкальная группа, выпускающая треки в жанре лавметал (sexmetal). Группа была основана в 2020 году Ярославом Степановым. Тогда они начала выпускать первые синглы. Группа исполняет сатирические треки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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