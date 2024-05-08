Тюменцы поженились на концерте Neverlove. Видео

09 мая 2024 в 03:40 Размер текста - 17 +

В Тюмени прошел концерт Neverlove (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Тюмени поженились 8 мая во время концерта рок-группы Neverlove. Об этом сообщили очевидцы. «Влюбленные познакомились на прошлом концерте этого же исполнителя год назад. А сегодня вот стали семьей. Дальше они танцевали первый танец, и весь зал вместе с ними поделился на пары и танцевал», — слова очевидцы передает telegram-канал «Темы Тюмени». Концерт проходил в городе 8 мая. Neverlove — российская музыкальная группа, выпускающая треки в жанре лавметал (sexmetal). Группа была основана в 2020 году Ярославом Степановым. Тогда они начала выпускать первые синглы. Группа исполняет сатирические треки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Тюмени поженились 8 мая во время концерта рок-группы Neverlove. Об этом сообщили очевидцы. «Влюбленные познакомились на прошлом концерте этого же исполнителя год назад. А сегодня вот стали семьей. Дальше они танцевали первый танец, и весь зал вместе с ними поделился на пары и танцевал», — слова очевидцы передает telegram-канал «Темы Тюмени». Концерт проходил в городе 8 мая. Neverlove — российская музыкальная группа, выпускающая треки в жанре лавметал (sexmetal). Группа была основана в 2020 году Ярославом Степановым. Тогда они начала выпускать первые синглы. Группа исполняет сатирические треки.