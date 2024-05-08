Продюсер Фадеев выпустил совместный клип с детьми в честь Дня Победы. Видео

09 мая 2024 в 11:13 Размер текста - 17 +

Продюсер из Кургана Максим Фадеев выпустил новый клип Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета День Победы в России в 2024 году Продюсер Максим Фадеев, родившийся в Кургане, выпустил песню, посвященную Дню Победы. Ранее артист уже анонсировал, что выпустит композицию, которую посвятит воинам Великой Отечественной войны. О новой песне Фадеев сообщил у себя в telegram-канале. «Премьера! Максим Фадеев, Анастасия Широкова и Люба Яскевич — „Журавли“. Эта песня посвящена всем воинам, не вернувшимся домой. Всем тем, кого еще ждут. Всем тем, кто еще верит. С Днем Победы», — указано в посте канала «Макс Фадеев». Ранее URA.RU писало, что музыкант и продюсер Максим Фадеев представит 9 мая песню «Журавли». Родившийся в Кургане музыкант записал версию песни о героях с юными исполнительницами и покажет ее на День Победы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Продюсер Максим Фадеев, родившийся в Кургане, выпустил песню, посвященную Дню Победы. Ранее артист уже анонсировал, что выпустит композицию, которую посвятит воинам Великой Отечественной войны. О новой песне Фадеев сообщил у себя в telegram-канале. «Премьера! Максим Фадеев, Анастасия Широкова и Люба Яскевич — „Журавли“. Эта песня посвящена всем воинам, не вернувшимся домой. Всем тем, кого еще ждут. Всем тем, кто еще верит. С Днем Победы», — указано в посте канала «Макс Фадеев». Ранее URA.RU писало, что музыкант и продюсер Максим Фадеев представит 9 мая песню «Журавли». Родившийся в Кургане музыкант записал версию песни о героях с юными исполнительницами и покажет ее на День Победы.