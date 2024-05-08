08 мая 2024

Продюсер Фадеев выпустил совместный клип с детьми в честь Дня Победы. Видео

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Рок-группа «Воланд». Курган , гитара, гриф, инструмент, рок концерт, аккорд, баррэ
Продюсер из Кургана Максим Фадеев выпустил новый клип Фото:
новость из сюжета
День Победы в России в 2024 году

Продюсер Максим Фадеев, родившийся в Кургане, выпустил песню, посвященную Дню Победы. Ранее артист уже анонсировал, что выпустит композицию, которую посвятит воинам Великой Отечественной войны. О новой песне Фадеев сообщил у себя в telegram-канале.

«Премьера! Максим Фадеев, Анастасия Широкова и Люба Яскевич — „Журавли“. Эта песня посвящена всем воинам, не вернувшимся домой. Всем тем, кого еще ждут. Всем тем, кто еще верит. С Днем Победы», — указано в посте канала «Макс Фадеев».

Ранее URA.RU писало, что музыкант и продюсер Максим Фадеев представит 9 мая песню «Журавли». Родившийся в Кургане музыкант записал версию песни о героях с юными исполнительницами и покажет ее на День Победы.

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Продюсер Максим Фадеев, родившийся в Кургане, выпустил песню, посвященную Дню Победы. Ранее артист уже анонсировал, что выпустит композицию, которую посвятит воинам Великой Отечественной войны. О новой песне Фадеев сообщил у себя в telegram-канале. «Премьера! Максим Фадеев, Анастасия Широкова и Люба Яскевич — „Журавли“. Эта песня посвящена всем воинам, не вернувшимся домой. Всем тем, кого еще ждут. Всем тем, кто еще верит. С Днем Победы», — указано в посте канала «Макс Фадеев». Ранее URA.RU писало, что музыкант и продюсер Максим Фадеев представит 9 мая песню «Журавли». Родившийся в Кургане музыкант записал версию песни о героях с юными исполнительницами и покажет ее на День Победы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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