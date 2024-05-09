На подтопленной федеральной трассе Тюмень — Омск поймали пьяного дальнобойщика

10 мая 2024 в 11:18 Размер текста - 17 +

На трассе из-за паводка организовано реверсивное движение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На подтопленном участке федеральной трассы Р-402 из Тюмени в Омск, в районе села Абатского, инспекторы ГИБДД задержали пьяного дальнобойщика. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД. «На участке реверсивного движения на автодороге Тюмень — Омск в Абатском районе Тюменской области инспекторы специализированного взвода ДПС задержали пьяного водителя, „вычислив“ его в колонне проезжающих большегрузов на 354-м километре трассы. Дальнобойщик ехал из Екатеринбурга в Омск», — указано в сообщении. По данным ГИБДД, мужчина остановился на ночлег под Ишимом, выпил пиво, а утром отправился дальше. Показания алкотестера составили 0,94 мг. Федеральная трасса Тюмень — Омск находится в зоне паводка. Из-за опасности подтопления там организовано реверсивное движение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На подтопленном участке федеральной трассы Р-402 из Тюмени в Омск, в районе села Абатского, инспекторы ГИБДД задержали пьяного дальнобойщика. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД. «На участке реверсивного движения на автодороге Тюмень — Омск в Абатском районе Тюменской области инспекторы специализированного взвода ДПС задержали пьяного водителя, „вычислив“ его в колонне проезжающих большегрузов на 354-м километре трассы. Дальнобойщик ехал из Екатеринбурга в Омск», — указано в сообщении. По данным ГИБДД, мужчина остановился на ночлег под Ишимом, выпил пиво, а утром отправился дальше. Показания алкотестера составили 0,94 мг. Федеральная трасса Тюмень — Омск находится в зоне паводка. Из-за опасности подтопления там организовано реверсивное движение.