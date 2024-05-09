На подтопленной федеральной трассе Тюмень — Омск поймали пьяного дальнобойщика

На подтопленном участке федеральной трассы Р-402 из Тюмени в Омск, в районе села Абатского, инспекторы ГИБДД задержали пьяного дальнобойщика. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.
«На участке реверсивного движения на автодороге Тюмень — Омск в Абатском районе Тюменской области инспекторы специализированного взвода ДПС задержали пьяного водителя, „вычислив“ его в колонне проезжающих большегрузов на 354-м километре трассы. Дальнобойщик ехал из Екатеринбурга в Омск», — указано в сообщении.
По данным ГИБДД, мужчина остановился на ночлег под Ишимом, выпил пиво, а утром отправился дальше. Показания алкотестера составили 0,94 мг.
Федеральная трасса Тюмень — Омск находится в зоне паводка. Из-за опасности подтопления там организовано реверсивное движение.
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На подтопленном участке федеральной трассы Р-402 из Тюмени в Омск, в районе села Абатского, инспекторы ГИБДД задержали пьяного дальнобойщика. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД. «На участке реверсивного движения на автодороге Тюмень — Омск в Абатском районе Тюменской области инспекторы специализированного взвода ДПС задержали пьяного водителя, „вычислив“ его в колонне проезжающих большегрузов на 354-м километре трассы. Дальнобойщик ехал из Екатеринбурга в Омск», — указано в сообщении. По данным ГИБДД, мужчина остановился на ночлег под Ишимом, выпил пиво, а утром отправился дальше. Показания алкотестера составили 0,94 мг. Федеральная трасса Тюмень — Омск находится в зоне паводка. Из-за опасности подтопления там организовано реверсивное движение.