На подтопленной федеральной трассе из Тюмени в Омск ввели послабления для водителей

На федеральной трассе из Тюмени в Омск установили часы для пропуска транспорта

06 мая 2024 в 09:45 Размер текста - 17 +

Транспорт на трассе ездит в реверсивном режиме, но есть и часы послабления Фото: Денис Моргунов © URA.RU На подтопленном участке федеральной трассы Р-402 из Тюмени в Омск в районе села Абатское установлены часы, в которые дорожные работы приостановят и будут пропускать транспорт. Об этом URA.RU рассказали в «Уралуправтодоре». «Продолжаются противопаводковые мероприятия на трассе Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск. Днем 6 мая на участке км 360 продолжатся работы по укреплению дамбы. Напоминаем, что на паводкоопасном участке км 353 — км 363 организовано реверсивное движение. В периоды с 12:00 до 13:00, с 19:00 до 20:00, с 04:00 до 07:00 дорожные работы будут приостановлены для осуществления пропуска транспорта», — рассказали в ведомстве. На опасном участке установлено ограничение скорости: до 50 км/час вне населенного пункта и 30 км/час по населенному пункту. До окончания паводкоопасного периода для грузовиков с нагрузкой на ось более шести тонн и (или) крупногабаритных грузов, имеющих увеличение габарита свыше трех метров, введен запрет на передвижение по трассе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На подтопленном участке федеральной трассы Р-402 из Тюмени в Омск в районе села Абатское установлены часы, в которые дорожные работы приостановят и будут пропускать транспорт. Об этом URA.RU рассказали в «Уралуправтодоре». «Продолжаются противопаводковые мероприятия на трассе Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск. Днем 6 мая на участке км 360 продолжатся работы по укреплению дамбы. Напоминаем, что на паводкоопасном участке км 353 — км 363 организовано реверсивное движение. В периоды с 12:00 до 13:00, с 19:00 до 20:00, с 04:00 до 07:00 дорожные работы будут приостановлены для осуществления пропуска транспорта», — рассказали в ведомстве. На опасном участке установлено ограничение скорости: до 50 км/час вне населенного пункта и 30 км/час по населенному пункту. До окончания паводкоопасного периода для грузовиков с нагрузкой на ось более шести тонн и (или) крупногабаритных грузов, имеющих увеличение габарита свыше трех метров, введен запрет на передвижение по трассе.