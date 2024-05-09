Тюменский депутат раскрыл, чем опасны мигранты

Депутат Иван Вершинин назвал бесправность труда основной проблемой мигрантов

10 мая 2024 в 20:20 Размер текста - 17 +

Вершинин неоднократно поднимал тему мигрантов в своих высказываниях Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Автобус упал в реку Мойку после ДТП на Поцелуевом мосту в Питере Депутат Тюменской облдумы Иван Вершинин назвал бесправность труда основной проблемой мигрантов. Заявление народный избранник сделал в своем telegram-канале. «[Работодатели] сперва помогают получить гражданство, а потом заставляют отрабатывать по полной. А те не могут отказать. В результате — такие страшные трагедии. Бесправность труда мигрантов — это еще одна очень опасная грань сложившейся системы целых сфер трудовой занятости», — заявил Вершинин. Депутат сделал свое заявление после трагедии в Санкт-Петербурге, где автобус с пассажирами перевернулся в реку Мойку. Сообщается, что водителя заставили выйти в рейс на утро после 20-часовой смены. Ранее депутат уже высказывался на тему мигрантов. Свое обращение на тему увеличившегося потока иностранцев он сделал на заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Тюменской облдумы Иван Вершинин назвал бесправность труда основной проблемой мигрантов. Заявление народный избранник сделал в своем telegram-канале. «[Работодатели] сперва помогают получить гражданство, а потом заставляют отрабатывать по полной. А те не могут отказать. В результате — такие страшные трагедии. Бесправность труда мигрантов — это еще одна очень опасная грань сложившейся системы целых сфер трудовой занятости», — заявил Вершинин. Депутат сделал свое заявление после трагедии в Санкт-Петербурге, где автобус с пассажирами перевернулся в реку Мойку. Сообщается, что водителя заставили выйти в рейс на утро после 20-часовой смены. Ранее депутат уже высказывался на тему мигрантов. Свое обращение на тему увеличившегося потока иностранцев он сделал на заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению.