09 мая 2024

Тюменский депутат раскрыл, чем опасны мигранты

Депутат Иван Вершинин назвал бесправность труда основной проблемой мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Вершинин Иван. Тюмень, вершинин иван
Вершинин неоднократно поднимал тему мигрантов в своих высказываниях Фото:
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Депутат Тюменской облдумы Иван Вершинин назвал бесправность труда основной проблемой мигрантов. Заявление народный избранник сделал в своем telegram-канале.

«[Работодатели] сперва помогают получить гражданство, а потом заставляют отрабатывать по полной. А те не могут отказать. В результате — такие страшные трагедии. Бесправность труда мигрантов — это еще одна очень опасная грань сложившейся системы целых сфер трудовой занятости», — заявил Вершинин.

Депутат сделал свое заявление после трагедии в Санкт-Петербурге, где автобус с пассажирами перевернулся в реку Мойку. Сообщается, что водителя заставили выйти в рейс на утро после 20-часовой смены.

Ранее депутат уже высказывался на тему мигрантов. Свое обращение на тему увеличившегося потока иностранцев он сделал на заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению.

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Депутат Тюменской облдумы Иван Вершинин назвал бесправность труда основной проблемой мигрантов. Заявление народный избранник сделал в своем telegram-канале. «[Работодатели] сперва помогают получить гражданство, а потом заставляют отрабатывать по полной. А те не могут отказать. В результате — такие страшные трагедии. Бесправность труда мигрантов — это еще одна очень опасная грань сложившейся системы целых сфер трудовой занятости», — заявил Вершинин. Депутат сделал свое заявление после трагедии в Санкт-Петербурге, где автобус с пассажирами перевернулся в реку Мойку. Сообщается, что водителя заставили выйти в рейс на утро после 20-часовой смены. Ранее депутат уже высказывался на тему мигрантов. Свое обращение на тему увеличившегося потока иностранцев он сделал на заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению.
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© Служба новостей «URA.RU»
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