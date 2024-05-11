Поезд «Ласточка» Курган — Екатеринбург задержался в пути

11 мая 2024 в 12:27 Размер текста - 17 +

Пассажиры «Ласточки» удивились из-за неожиданной остановки поезда в пути (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Поезд «Ласточка» Курган — Екатеринбург неожиданно остановился 11 мая в пути и простоял больше часа. Об этом сообщил журналист URA.RU. «Поезд „Ласточка“ Курган — Екатеринбург по непонятным причинам стоял в пути без движения 1,5 часа. Сотрудники РЖД сказали пассажирам, что горит красный, движение поезда невозможно, но причины остановки не объяснили», — рассказал корреспондент агентства. Остановка «Ласточки» произошла примерно в 10 часов, а в 11:35 поезд возобновил движение. В поезде были пассажиры, которым, в том числе, необходимо было вовремя попасть в аэропорт, уточнил журналист. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Южно-Уральский филиал РЖД по теме публикации. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поезд «Ласточка» Курган — Екатеринбург неожиданно остановился 11 мая в пути и простоял больше часа. Об этом сообщил журналист URA.RU. «Поезд „Ласточка“ Курган — Екатеринбург по непонятным причинам стоял в пути без движения 1,5 часа. Сотрудники РЖД сказали пассажирам, что горит красный, движение поезда невозможно, но причины остановки не объяснили», — рассказал корреспондент агентства. Остановка «Ласточки» произошла примерно в 10 часов, а в 11:35 поезд возобновил движение. В поезде были пассажиры, которым, в том числе, необходимо было вовремя попасть в аэропорт, уточнил журналист. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Южно-Уральский филиал РЖД по теме публикации. Ответ ожидается.