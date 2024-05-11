Поезд «Ласточка» Курган — Екатеринбург задержался в пути

Поезд «Ласточка» Курган — Екатеринбург неожиданно остановился 11 мая в пути и простоял больше часа. Об этом сообщил журналист URA.RU.
«Поезд „Ласточка“ Курган — Екатеринбург по непонятным причинам стоял в пути без движения 1,5 часа. Сотрудники РЖД сказали пассажирам, что горит красный, движение поезда невозможно, но причины остановки не объяснили», — рассказал корреспондент агентства.
Остановка «Ласточки» произошла примерно в 10 часов, а в 11:35 поезд возобновил движение. В поезде были пассажиры, которым, в том числе, необходимо было вовремя попасть в аэропорт, уточнил журналист.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Южно-Уральский филиал РЖД по теме публикации. Ответ ожидается.
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