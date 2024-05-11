Поезд «Ласточка» Курган — Екатеринбург задержался в пути

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Завод «Уральские локомотивы». Екатеринбург, ласточка, российские железные дороги, ржд, поезд, вагон поезда
Пассажиры «Ласточки» удивились из-за неожиданной остановки поезда в пути (архивное фото) Фото:

Поезд «Ласточка» Курган — Екатеринбург неожиданно остановился 11 мая в пути и простоял больше часа. Об этом сообщил журналист URA.RU.

«Поезд „Ласточка“ Курган — Екатеринбург по непонятным причинам стоял в пути без движения 1,5 часа. Сотрудники РЖД сказали пассажирам, что горит красный, движение поезда невозможно, но причины остановки не объяснили», — рассказал корреспондент агентства.

Остановка «Ласточки» произошла примерно в 10 часов, а в 11:35 поезд возобновил движение. В поезде были пассажиры, которым, в том числе, необходимо было вовремя попасть в аэропорт, уточнил журналист.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Южно-Уральский филиал РЖД по теме публикации. Ответ ожидается.

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Поезд «Ласточка» Курган — Екатеринбург неожиданно остановился 11 мая в пути и простоял больше часа. Об этом сообщил журналист URA.RU. «Поезд „Ласточка“ Курган — Екатеринбург по непонятным причинам стоял в пути без движения 1,5 часа. Сотрудники РЖД сказали пассажирам, что горит красный, движение поезда невозможно, но причины остановки не объяснили», — рассказал корреспондент агентства. Остановка «Ласточки» произошла примерно в 10 часов, а в 11:35 поезд возобновил движение. В поезде были пассажиры, которым, в том числе, необходимо было вовремя попасть в аэропорт, уточнил журналист. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Южно-Уральский филиал РЖД по теме публикации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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