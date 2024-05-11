В МЧС раскрыли количество затопленных паводком дорог и мостов

На территории Курганской области в зоне подтопления остаются более 6000 домов и шесть мостов. Такими данными поделились специалисты ГУ МЧС России по региону.
«По состоянию на 12 мая, остаются затопленными в семи муниципальных образованиях в девяти населенных пунктах 346 жилых и 5714 дачных домов, шесть низководных мостов», — написано в telegram-канале ведомства. За сутки от воды освободились четыре дачных дома, три приусадебных участка, один низководный мост и пять участков дорог.
Утром уровень воды в реке у Кургана опустился до 699 сантиметров. В городе организовали подвозы воды в микрорайоны, пострадавшие от наводнения. Горожане ожидают, что за снижением Тобола последует снятие ограничений на движение по шоссе Тюнина.
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На территории Курганской области в зоне подтопления остаются более 6000 домов и шесть мостов. Такими данными поделились специалисты ГУ МЧС России по региону. «По состоянию на 12 мая, остаются затопленными в семи муниципальных образованиях в девяти населенных пунктах 346 жилых и 5714 дачных домов, шесть низководных мостов», — написано в telegram-канале ведомства. За сутки от воды освободились четыре дачных дома, три приусадебных участка, один низководный мост и пять участков дорог. Утром уровень воды в реке у Кургана опустился до 699 сантиметров. В городе организовали подвозы воды в микрорайоны, пострадавшие от наводнения. Горожане ожидают, что за снижением Тобола последует снятие ограничений на движение по шоссе Тюнина.