В МЧС раскрыли количество затопленных паводком дорог и мостов

МЧС: в Курганской области остаются затопленными свыше 6000 домов и шесть мостов

12 мая 2024 в 11:18 Размер текста - 17 +

В регионе стабилизируется паводковая обстановка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области На территории Курганской области в зоне подтопления остаются более 6000 домов и шесть мостов. Такими данными поделились специалисты ГУ МЧС России по региону. «По состоянию на 12 мая, остаются затопленными в семи муниципальных образованиях в девяти населенных пунктах 346 жилых и 5714 дачных домов, шесть низководных мостов», — написано в telegram-канале ведомства. За сутки от воды освободились четыре дачных дома, три приусадебных участка, один низководный мост и пять участков дорог. Утром уровень воды в реке у Кургана опустился до 699 сантиметров. В городе организовали подвозы воды в микрорайоны, пострадавшие от наводнения. Горожане ожидают, что за снижением Тобола последует снятие ограничений на движение по шоссе Тюнина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На территории Курганской области в зоне подтопления остаются более 6000 домов и шесть мостов. Такими данными поделились специалисты ГУ МЧС России по региону. «По состоянию на 12 мая, остаются затопленными в семи муниципальных образованиях в девяти населенных пунктах 346 жилых и 5714 дачных домов, шесть низководных мостов», — написано в telegram-канале ведомства. За сутки от воды освободились четыре дачных дома, три приусадебных участка, один низководный мост и пять участков дорог. Утром уровень воды в реке у Кургана опустился до 699 сантиметров. В городе организовали подвозы воды в микрорайоны, пострадавшие от наводнения. Горожане ожидают, что за снижением Тобола последует снятие ограничений на движение по шоссе Тюнина.