Дерево повредило крышу легковушки (фото из архива)
В одном из дворов Ноябрьска (ЯНАО) на легковую машину рухнуло дерево, повредив крышу. Об этом сообщили очевидцы в Telegram.
"Местные жители говорят, что сосна высохла давно и они не раз обращались в управляющую компанию, чтобы дерево спилили. Реакции не последовало", - рассказали в telegram-канале "Реальный Ноябрьск".
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу администрации Ноябрьска. На момент публикации ответ не поступил.
Рухнувшее на машину дерево в Ноябрьске
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