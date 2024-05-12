12 мая 2024
11 мая 2024

В ЯНАО дерево рухнуло на легковушку. Фото

В Ноябрьске на легковой автомобиль рухнула сосна
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дерево повредило крышу легковушки (фото из архива)
Дерево повредило крышу легковушки (фото из архива) Фото:

В одном из дворов Ноябрьска (ЯНАО) на легковую машину рухнуло дерево, повредив крышу. Об этом сообщили очевидцы в Telegram.

"Местные жители говорят, что сосна высохла давно и они не раз обращались в управляющую компанию, чтобы дерево спилили. Реакции не последовало", - рассказали в telegram-канале "Реальный Ноябрьск".

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу администрации Ноябрьска. На момент публикации ответ не поступил.

Рухнувшее на машину дерево в Ноябрьске
Рухнувшее на машину дерево в Ноябрьске
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В одном из дворов Ноябрьска (ЯНАО) на легковую машину рухнуло дерево, повредив крышу. Об этом сообщили очевидцы в Telegram. "Местные жители говорят, что сосна высохла давно и они не раз обращались в управляющую компанию, чтобы дерево спилили. Реакции не последовало", - рассказали в telegram-канале "Реальный Ноябрьск". Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу администрации Ноябрьска. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...