Курганцы завалили ГИБДД вопросами про открытие шоссе Тюнина. Скрин

14 мая 2024 в 11:28 Размер текста - 17 +

Курганцы задают вопросы ГИБДД об открытии шоссе после паводка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Жители Кургана и области после частичного открытия шоссе Тюнина завалили отдел Госавтоинспекции вопросами о перекрытой дороге. Что хотели узнать курганские водители у полицейских, фиксирует переписка в telegram-канале ОГИБДД, созданном для комментариев. «Сообщили, что до 22:00 из города можно проехать, но сейчас уже не пускают. Сказали только до 20:00», — возмутились вечером 13 мая курганцы. В ГИБДД объяснили, что мера была принята ради безопасности водителей в темное время суток из-за изменения погоды. Курганские автомобилисты интересовались временем открытия пропускного режима на шоссе Тюнина для внедорожников. Главным пожеланием было открыть движение в ранние утренние часы, поскольку люди едут на работу. Представители ГИБДД заверили водителей, что время поменяется, фактически разрешать движение по Тюнина начнут с шести часов утра. Других курганцев интересует, когда пустят автобусы по шоссе Тюнина. Другие водители хотят знать, когда разрешат проезд для автомобилей с клиренсом 14-15 см. Также пользователи мессенджера старались узнать, при каком уровне воды откроют трассу. В ведомстве ответили, что проезд будет возможен после проведения обследования дорожного полотна после ухода воды. Ранее URA.RU сообщало, что ГИБДД изменила пропускной режим на шоссе Тюнина. Вместо 9:00 проезд в сторону города стал возможен на два часа раньше. Курганский отдел ГИБДД общается с водителями по поводу шоссе Тюнина ТГ ОГИБДД УМВД России по городу Кургану (комментарии и обсуждение постов) Скрин: Водители спрашивают ГИБДД, какие машины будут пропускать по Тюнина и во сколько ТГ ОГИБДД УМВД России по Курганской области (комментарии и обсуждение постов) Скрин: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Кургана и области после частичного открытия шоссе Тюнина завалили отдел Госавтоинспекции вопросами о перекрытой дороге. Что хотели узнать курганские водители у полицейских, фиксирует переписка в telegram-канале ОГИБДД, созданном для комментариев. «Сообщили, что до 22:00 из города можно проехать, но сейчас уже не пускают. Сказали только до 20:00», — возмутились вечером 13 мая курганцы. В ГИБДД объяснили, что мера была принята ради безопасности водителей в темное время суток из-за изменения погоды. Курганские автомобилисты интересовались временем открытия пропускного режима на шоссе Тюнина для внедорожников. Главным пожеланием было открыть движение в ранние утренние часы, поскольку люди едут на работу. Представители ГИБДД заверили водителей, что время поменяется, фактически разрешать движение по Тюнина начнут с шести часов утра. Других курганцев интересует, когда пустят автобусы по шоссе Тюнина. Другие водители хотят знать, когда разрешат проезд для автомобилей с клиренсом 14-15 см. Также пользователи мессенджера старались узнать, при каком уровне воды откроют трассу. В ведомстве ответили, что проезд будет возможен после проведения обследования дорожного полотна после ухода воды. Ранее URA.RU сообщало, что ГИБДД изменила пропускной режим на шоссе Тюнина. Вместо 9:00 проезд в сторону города стал возможен на два часа раньше.