Жители Кургана и области после частичного открытия шоссе Тюнина завалили отдел Госавтоинспекции вопросами о перекрытой дороге. Что хотели узнать курганские водители у полицейских, фиксирует переписка в telegram-канале ОГИБДД, созданном для комментариев.
«Сообщили, что до 22:00 из города можно проехать, но сейчас уже не пускают. Сказали только до 20:00», — возмутились вечером 13 мая курганцы. В ГИБДД объяснили, что мера была принята ради безопасности водителей в темное время суток из-за изменения погоды.
Курганские автомобилисты интересовались временем открытия пропускного режима на шоссе Тюнина для внедорожников. Главным пожеланием было открыть движение в ранние утренние часы, поскольку люди едут на работу. Представители ГИБДД заверили водителей, что время поменяется, фактически разрешать движение по Тюнина начнут с шести часов утра.
Других курганцев интересует, когда пустят автобусы по шоссе Тюнина. Другие водители хотят знать, когда разрешат проезд для автомобилей с клиренсом 14-15 см. Также пользователи мессенджера старались узнать, при каком уровне воды откроют трассу. В ведомстве ответили, что проезд будет возможен после проведения обследования дорожного полотна после ухода воды.
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Жители Кургана и области после частичного открытия шоссе Тюнина завалили отдел Госавтоинспекции вопросами о перекрытой дороге. Что хотели узнать курганские водители у полицейских, фиксирует переписка в telegram-канале ОГИБДД, созданном для комментариев. «Сообщили, что до 22:00 из города можно проехать, но сейчас уже не пускают. Сказали только до 20:00», — возмутились вечером 13 мая курганцы. В ГИБДД объяснили, что мера была принята ради безопасности водителей в темное время суток из-за изменения погоды. Курганские автомобилисты интересовались временем открытия пропускного режима на шоссе Тюнина для внедорожников. Главным пожеланием было открыть движение в ранние утренние часы, поскольку люди едут на работу. Представители ГИБДД заверили водителей, что время поменяется, фактически разрешать движение по Тюнина начнут с шести часов утра. Других курганцев интересует, когда пустят автобусы по шоссе Тюнина. Другие водители хотят знать, когда разрешат проезд для автомобилей с клиренсом 14-15 см. Также пользователи мессенджера старались узнать, при каком уровне воды откроют трассу. В ведомстве ответили, что проезд будет возможен после проведения обследования дорожного полотна после ухода воды. Ранее URA.RU сообщало, что ГИБДД изменила пропускной режим на шоссе Тюнина. Вместо 9:00 проезд в сторону города стал возможен на два часа раньше.