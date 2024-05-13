Мэр Руслан Кухарук поможет установить новый мировой рекорд тюменским спортсменам

Глава города Тюмени Руслан Кухарук примет участие в забеге «Тюмень сильная»

14 мая 2024 в 13:34 Размер текста - 17 +

Глава города Руслан Кухарук ежегодно поддерживает спортивный фестиваль «Тюмень сильная» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU К тюменским спортсменам — бегунам во время фестиваля «Тюмень сильная» присоединиться глава города Руслан Кухарук. Как рассказали URA.RU организаторы фестиваля, в рамках забега будет устанавливаться новый мировой рекорд. «Открытие фестиваля „Тюмень сильная“ пройдет в экопарке „Затюменском“. Там мы будем устанавливать новый мировой рекорд, а именно по максимальному количеству участников пробежавших одновременно. Наша задача собрать 2600 человек. В этом деле нам помогут и власти — мэр города Руслан Кухарук приедет, он нас всегда поддерживает», — рассказал URA.RU организатор фестиваля Александр Калинин. Предыдущий рекорд по количеству участников был побит в Великобритании. Фестиваль «Тюмень сильная» пройдет в Тюмени 18 мая на шести площадках города, где пройдут соревнования по 13 видам спорта. Ранее URA.RU писало, что мэр Руслан Кухарук принял участие в открытии байкерского сезона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К тюменским спортсменам — бегунам во время фестиваля «Тюмень сильная» присоединиться глава города Руслан Кухарук. Как рассказали URA.RU организаторы фестиваля, в рамках забега будет устанавливаться новый мировой рекорд. «Открытие фестиваля „Тюмень сильная“ пройдет в экопарке „Затюменском“. Там мы будем устанавливать новый мировой рекорд, а именно по максимальному количеству участников пробежавших одновременно. Наша задача собрать 2600 человек. В этом деле нам помогут и власти — мэр города Руслан Кухарук приедет, он нас всегда поддерживает», — рассказал URA.RU организатор фестиваля Александр Калинин. Предыдущий рекорд по количеству участников был побит в Великобритании. Фестиваль «Тюмень сильная» пройдет в Тюмени 18 мая на шести площадках города, где пройдут соревнования по 13 видам спорта. Ранее URA.RU писало, что мэр Руслан Кухарук принял участие в открытии байкерского сезона.