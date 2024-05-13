13 мая 2024

Мэр Руслан Кухарук поможет установить новый мировой рекорд тюменским спортсменам

Глава города Тюмени Руслан Кухарук примет участие в забеге «Тюмень сильная»
© Служба новостей «URA.RU»
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Еженедельная зарядка у мэрии с Русланом Кухаруком. Тюмень, зарядка, кухарук руслан
Глава города Руслан Кухарук ежегодно поддерживает спортивный фестиваль «Тюмень сильная» Фото:

К тюменским спортсменам — бегунам во время фестиваля «Тюмень сильная» присоединиться глава города Руслан Кухарук. Как рассказали URA.RU организаторы фестиваля, в рамках забега будет устанавливаться новый мировой рекорд.

«Открытие фестиваля „Тюмень сильная“ пройдет в экопарке „Затюменском“. Там мы будем устанавливать новый мировой рекорд, а именно по максимальному количеству участников пробежавших одновременно. Наша задача собрать 2600 человек. В этом деле нам помогут и власти — мэр города Руслан Кухарук приедет, он нас всегда поддерживает», — рассказал URA.RU организатор фестиваля Александр Калинин. Предыдущий рекорд по количеству участников был побит в Великобритании.

Фестиваль «Тюмень сильная» пройдет в Тюмени 18 мая на шести площадках города, где пройдут соревнования по 13 видам спорта. Ранее URA.RU писало, что мэр Руслан Кухарук принял участие в открытии байкерского сезона.

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К тюменским спортсменам — бегунам во время фестиваля «Тюмень сильная» присоединиться глава города Руслан Кухарук. Как рассказали URA.RU организаторы фестиваля, в рамках забега будет устанавливаться новый мировой рекорд. «Открытие фестиваля „Тюмень сильная“ пройдет в экопарке „Затюменском“. Там мы будем устанавливать новый мировой рекорд, а именно по максимальному количеству участников пробежавших одновременно. Наша задача собрать 2600 человек. В этом деле нам помогут и власти — мэр города Руслан Кухарук приедет, он нас всегда поддерживает», — рассказал URA.RU организатор фестиваля Александр Калинин. Предыдущий рекорд по количеству участников был побит в Великобритании. Фестиваль «Тюмень сильная» пройдет в Тюмени 18 мая на шести площадках города, где пройдут соревнования по 13 видам спорта. Ранее URA.RU писало, что мэр Руслан Кухарук принял участие в открытии байкерского сезона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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