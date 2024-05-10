10 мая 2024

Тюменские байкеры открыли мотосезон в городе. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Тридцать первый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, байкеры, дорожное движение, мотоциклисты, автотранспорт
Колонна мотоциклистов проехалась по Республики Фото:

В Тюмени 11 мая байкеры официально открыли мотосезон. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

«В открытии мотосезона приняли участие глава Тюмени Руслан Кухарук и руководитель госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер. Они пожелали байкерам безопасных дорог», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Колонна мотоциклистов проехалась по улицам: Ямской, Луначарского, Республики, Ленина к ТЦ «Рентал».

По словам пресс-службы городской администрации, в финале мероприятия пройдет песенный флешмоб. Известно, что на открытии выступит президент тюменского мотоклуба «Сибирские ястребы» Сергей Кирюха. В рамках мероприятия пройдет концерт.

Открытие мотосезона. Тюмень
Фото:

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В Тюмени 11 мая байкеры официально открыли мотосезон. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. «В открытии мотосезона приняли участие глава Тюмени Руслан Кухарук и руководитель госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер. Они пожелали байкерам безопасных дорог», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Колонна мотоциклистов проехалась по улицам: Ямской, Луначарского, Республики, Ленина к ТЦ «Рентал». По словам пресс-службы городской администрации, в финале мероприятия пройдет песенный флешмоб. Известно, что на открытии выступит президент тюменского мотоклуба «Сибирские ястребы» Сергей Кирюха. В рамках мероприятия пройдет концерт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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