Тюменские байкеры открыли мотосезон в городе. Фото, видео

11 мая 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Колонна мотоциклистов проехалась по Республики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени 11 мая байкеры официально открыли мотосезон. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. «В открытии мотосезона приняли участие глава Тюмени Руслан Кухарук и руководитель госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер. Они пожелали байкерам безопасных дорог», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Колонна мотоциклистов проехалась по улицам: Ямской, Луначарского, Республики, Ленина к ТЦ «Рентал». По словам пресс-службы городской администрации, в финале мероприятия пройдет песенный флешмоб. Известно, что на открытии выступит президент тюменского мотоклуба «Сибирские ястребы» Сергей Кирюха. В рамках мероприятия пройдет концерт. Фото: Денис Моргунов © URA.RU Фото: telegram-канал «ГИБДД Тюменской области» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени 11 мая байкеры официально открыли мотосезон. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. «В открытии мотосезона приняли участие глава Тюмени Руслан Кухарук и руководитель госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер. Они пожелали байкерам безопасных дорог», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Колонна мотоциклистов проехалась по улицам: Ямской, Луначарского, Республики, Ленина к ТЦ «Рентал». По словам пресс-службы городской администрации, в финале мероприятия пройдет песенный флешмоб. Известно, что на открытии выступит президент тюменского мотоклуба «Сибирские ястребы» Сергей Кирюха. В рамках мероприятия пройдет концерт.