В Тюмени 11 мая байкеры официально открыли мотосезон. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.
«В открытии мотосезона приняли участие глава Тюмени Руслан Кухарук и руководитель госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер. Они пожелали байкерам безопасных дорог», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Колонна мотоциклистов проехалась по улицам: Ямской, Луначарского, Республики, Ленина к ТЦ «Рентал».
По словам пресс-службы городской администрации, в финале мероприятия пройдет песенный флешмоб. Известно, что на открытии выступит президент тюменского мотоклуба «Сибирские ястребы» Сергей Кирюха. В рамках мероприятия пройдет концерт.
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В Тюмени 11 мая байкеры официально открыли мотосезон. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. «В открытии мотосезона приняли участие глава Тюмени Руслан Кухарук и руководитель госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер. Они пожелали байкерам безопасных дорог», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Колонна мотоциклистов проехалась по улицам: Ямской, Луначарского, Республики, Ленина к ТЦ «Рентал». По словам пресс-службы городской администрации, в финале мероприятия пройдет песенный флешмоб. Известно, что на открытии выступит президент тюменского мотоклуба «Сибирские ястребы» Сергей Кирюха. В рамках мероприятия пройдет концерт.