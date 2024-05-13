Самый известный похожий остров расположен в ОАЭФото: Пресс-служба Роскосмоса
В Тюмени район за аквапарком «ЛетоЛето» предложили преобразовать в искусственный остров. Концепцию развития территории представил председатель правления Тюменского отделения Союза архитекторов России Андрей Табанаков во время выставки-форума «Строительство и архитектура». Самый известный похожий остров расположен в ОАЭ.
«Для разработки искусственного острова предлагается рассмотреть территорию за аквапарком „ЛетоЛето“. Вдоль всего туристического речного маршрута предложены новые общественные центры. Создание высотных доминант выделяет эти территории на панораме города и играет роль возможной навигации по рекреационной системе. Реализация этих территорий способна создать новый уникальный облик города», — сообщил Табанаков.
Самые известные подобные искусственные острова находятся в Дубае — они называются «пальмовые острова». Также искусственную территорию создавали в Японии, Катаре и Китае.
Фото: Ангелина Крестьянникова
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В Тюмени район за аквапарком «ЛетоЛето» предложили преобразовать в искусственный остров. Концепцию развития территории представил председатель правления Тюменского отделения Союза архитекторов России Андрей Табанаков во время выставки-форума «Строительство и архитектура». Самый известный похожий остров расположен в ОАЭ. «Для разработки искусственного острова предлагается рассмотреть территорию за аквапарком „ЛетоЛето“. Вдоль всего туристического речного маршрута предложены новые общественные центры. Создание высотных доминант выделяет эти территории на панораме города и играет роль возможной навигации по рекреационной системе. Реализация этих территорий способна создать новый уникальный облик города», — сообщил Табанаков. Самые известные подобные искусственные острова находятся в Дубае — они называются «пальмовые острова». Также искусственную территорию создавали в Японии, Катаре и Китае.