13 мая 2024

Из тюменского микрорайона предложили сделать остров, как в Дубае. Фото

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Искусственные спутники Земли, сайт Роскосмоса. Москва, дубай, оаэ, пальм-джумейра
Самый известный похожий остров расположен в ОАЭ Фото:

В Тюмени район за аквапарком «ЛетоЛето» предложили преобразовать в искусственный остров. Концепцию развития территории представил председатель правления Тюменского отделения Союза архитекторов России Андрей Табанаков во время выставки-форума «Строительство и архитектура». Самый известный похожий остров расположен в ОАЭ.

«Для разработки искусственного острова предлагается рассмотреть территорию за аквапарком „ЛетоЛето“. Вдоль всего туристического речного маршрута предложены новые общественные центры. Создание высотных доминант выделяет эти территории на панораме города и играет роль возможной навигации по рекреационной системе. Реализация этих территорий способна создать новый уникальный облик города», — сообщил Табанаков.

Самые известные подобные искусственные острова находятся в Дубае — они называются «пальмовые острова». Также искусственную территорию создавали в Японии, Катаре и Китае.

Фото:

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В Тюмени район за аквапарком «ЛетоЛето» предложили преобразовать в искусственный остров. Концепцию развития территории представил председатель правления Тюменского отделения Союза архитекторов России Андрей Табанаков во время выставки-форума «Строительство и архитектура». Самый известный похожий остров расположен в ОАЭ. «Для разработки искусственного острова предлагается рассмотреть территорию за аквапарком „ЛетоЛето“. Вдоль всего туристического речного маршрута предложены новые общественные центры. Создание высотных доминант выделяет эти территории на панораме города и играет роль возможной навигации по рекреационной системе. Реализация этих территорий способна создать новый уникальный облик города», — сообщил Табанаков. Самые известные подобные искусственные острова находятся в Дубае — они называются «пальмовые острова». Также искусственную территорию создавали в Японии, Катаре и Китае.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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