На федеральной трассе в Тюменской области ограничили движение автомобилей. Карта

В Абатском районе начался демонтаж противопаводковой дамбы

15 мая 2024 в 12:18 Размер текста - 17 +

На трассе Тюмень — Омск ограничили движение автомобилей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Абатском районе (Тюменская область) из-за работ по демонтажу противопаводковой насыпи временно ограничили движение автомобилей на участке федеральной трассы Тюмень — Омск. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «На федеральной трассе в Абатском районе ограничено движение транспорта из-за демонтажа насыпи. Работы будут вестись на участке автодороги Тюмень — Омск км 359 — км 362 в дневные часы. В периоды с 12:00 до 13:00, с 19:00 до 20:00, с 4:00 до 7:00 дорожные работы будут приостановлены для осуществления пропуска транспорта», — указано в сообщении Инфоцентра. Там добавили, что скорость движения автомобилей на опасном участке федеральной трассы Тюмень — Омск была снижена до 50 км/час вне населенного пункта. И 30 км/час по населенному пункту. С 24 апреля на участке с 353 по 363 км указанной автодороги действует реверсивное движение автомобилей. До его окончания проезд грузовых машин с нагрузкой более 6 тонн на ось там запрещен. В Абатском районе идет демонтаж противопаводковой дамбы telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Абатском районе (Тюменская область) из-за работ по демонтажу противопаводковой насыпи временно ограничили движение автомобилей на участке федеральной трассы Тюмень — Омск. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «На федеральной трассе в Абатском районе ограничено движение транспорта из-за демонтажа насыпи. Работы будут вестись на участке автодороги Тюмень — Омск км 359 — км 362 в дневные часы. В периоды с 12:00 до 13:00, с 19:00 до 20:00, с 4:00 до 7:00 дорожные работы будут приостановлены для осуществления пропуска транспорта», — указано в сообщении Инфоцентра. Там добавили, что скорость движения автомобилей на опасном участке федеральной трассы Тюмень — Омск была снижена до 50 км/час вне населенного пункта. И 30 км/час по населенному пункту. С 24 апреля на участке с 353 по 363 км указанной автодороги действует реверсивное движение автомобилей. До его окончания проезд грузовых машин с нагрузкой более 6 тонн на ось там запрещен.