В Абатском районе (Тюменская область) из-за работ по демонтажу противопаводковой насыпи временно ограничили движение автомобилей на участке федеральной трассы Тюмень — Омск. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.
«На федеральной трассе в Абатском районе ограничено движение транспорта из-за демонтажа насыпи. Работы будут вестись на участке автодороги Тюмень — Омск км 359 — км 362 в дневные часы. В периоды с 12:00 до 13:00, с 19:00 до 20:00, с 4:00 до 7:00 дорожные работы будут приостановлены для осуществления пропуска транспорта», — указано в сообщении Инфоцентра.
Там добавили, что скорость движения автомобилей на опасном участке федеральной трассы Тюмень — Омск была снижена до 50 км/час вне населенного пункта. И 30 км/час по населенному пункту.
С 24 апреля на участке с 353 по 363 км указанной автодороги действует реверсивное движение автомобилей. До его окончания проезд грузовых машин с нагрузкой более 6 тонн на ось там запрещен.
В Абатском районе идет демонтаж противопаводковой дамбы
telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области
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В Абатском районе (Тюменская область) из-за работ по демонтажу противопаводковой насыпи временно ограничили движение автомобилей на участке федеральной трассы Тюмень — Омск. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «На федеральной трассе в Абатском районе ограничено движение транспорта из-за демонтажа насыпи. Работы будут вестись на участке автодороги Тюмень — Омск км 359 — км 362 в дневные часы. В периоды с 12:00 до 13:00, с 19:00 до 20:00, с 4:00 до 7:00 дорожные работы будут приостановлены для осуществления пропуска транспорта», — указано в сообщении Инфоцентра. Там добавили, что скорость движения автомобилей на опасном участке федеральной трассы Тюмень — Омск была снижена до 50 км/час вне населенного пункта. И 30 км/час по населенному пункту. С 24 апреля на участке с 353 по 363 км указанной автодороги действует реверсивное движение автомобилей. До его окончания проезд грузовых машин с нагрузкой более 6 тонн на ось там запрещен.