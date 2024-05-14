В Тюмени власти вставили на продажу рынок «Центральный»

15 мая 2024 в 17:53 Размер текста - 17 +

Власти хотят получить за рынок 257 миллионов рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюмени на продажу выставили рынок «Центральный» на улице Герцена. Власти хотят за него получить 257 миллионов рублей. Такая информация указана на сайте ГИС Торги. «Здание площадью 6945,5 кв.м, назначение: нежилое, количество этажей, в том числе подземных: три, расположенное по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Герцена, д. 95. Обыкновенные акции акционерного общества „Рынок“ в количестве 195 346 штук (100% от Уставного капитала). Начальная цена — 257 млн рублей», — сообщается в документах. Торги проведут 31 мая 2024 года. Ранее URA.RU писало, что власти Тюмени готовятся выставить на приватизацию 100% акций рынка, для чего в настоящее время ищут исполнителя для оценки стоимости контрольного пакета. Причина в том, что акционерное общество не приносит пользы Тюмени. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени на продажу выставили рынок «Центральный» на улице Герцена. Власти хотят за него получить 257 миллионов рублей. Такая информация указана на сайте ГИС Торги. «Здание площадью 6945,5 кв.м, назначение: нежилое, количество этажей, в том числе подземных: три, расположенное по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Герцена, д. 95. Обыкновенные акции акционерного общества „Рынок“ в количестве 195 346 штук (100% от Уставного капитала). Начальная цена — 257 млн рублей», — сообщается в документах. Торги проведут 31 мая 2024 года. Ранее URA.RU писало, что власти Тюмени готовятся выставить на приватизацию 100% акций рынка, для чего в настоящее время ищут исполнителя для оценки стоимости контрольного пакета. Причина в том, что акционерное общество не приносит пользы Тюмени.