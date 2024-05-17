Разрушенный подиум и выплывающий маяк: как выглядит набережная Кургана после паводка. Фоторепортаж

Набережная Кургана освободилась от последствий паводка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Набережная Тобола. Курган, набережная тобола
Курганцы снова выходят гулять на набережную Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Набережная реки Тобол в Кургане освободилась от мешков с песком и грунта — угроза масштабного наводнения сходит на нет. Раньше набережная была отсыпана, а жителям рекомендовали не гулять рядом, так как это может быть опасно. URA.RU показывает, как зона отдыха курганцев выглядит сейчас, а также напомним, как она выглядела в время ЧС.

Набережная Тобола. Курган
Вода на набережной до сих пор выше нормы
Фото:
Набережная Тобола. Курган
В Тоболе плавает маяк
Фото:
Набережная Тобола. Курган
По набережной уже гуляют курганцы
Фото:
Набережная Тобола. Курган
Так сейчас выглядит главная плотина Кургана
Фото:
Набережная Тобола. Курган
Сломанный плот на набережной
Фото:
Набережная рядом с городской плотиной. Курган
Так курганская набережная выглядела месяц назад
Фото:
Виды Кургана. Курган
Дамба была вдоль всей набережной
Фото:

Курганская область столкнулась с паводком, который стал самым разрушительным за последние 30 лет. В регионе ввели режим ЧС. Уровень воды в Тоболе был более 11 метров. Тысячи жителей Курганской области были эвакуированы. Вся информация о том, как регион переживал ЧП, собрана в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Набережная реки Тобол в Кургане освободилась от мешков с песком и грунта — угроза масштабного наводнения сходит на нет. Раньше набережная была отсыпана, а жителям рекомендовали не гулять рядом, так как это может быть опасно. URA.RU показывает, как зона отдыха курганцев выглядит сейчас, а также напомним, как она выглядела в время ЧС. Курганская область столкнулась с паводком, который стал самым разрушительным за последние 30 лет. В регионе ввели режим ЧС. Уровень воды в Тоболе был более 11 метров. Тысячи жителей Курганской области были эвакуированы. Вся информация о том, как регион переживал ЧП, собрана в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...