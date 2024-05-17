Набережная реки Тобол в Кургане освободилась от мешков с песком и грунта — угроза масштабного наводнения сходит на нет. Раньше набережная была отсыпана, а жителям рекомендовали не гулять рядом, так как это может быть опасно. URA.RU показывает, как зона отдыха курганцев выглядит сейчас, а также напомним, как она выглядела в время ЧС.
Курганская область столкнулась с паводком, который стал самым разрушительным за последние 30 лет. В регионе ввели режим ЧС. Уровень воды в Тоболе был более 11 метров. Тысячи жителей Курганской области были эвакуированы. Вся информация о том, как регион переживал ЧП, собрана в сюжете URA.RU.
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Набережная реки Тобол в Кургане освободилась от мешков с песком и грунта — угроза масштабного наводнения сходит на нет. Раньше набережная была отсыпана, а жителям рекомендовали не гулять рядом, так как это может быть опасно. URA.RU показывает, как зона отдыха курганцев выглядит сейчас, а также напомним, как она выглядела в время ЧС. Курганская область столкнулась с паводком, который стал самым разрушительным за последние 30 лет. В регионе ввели режим ЧС. Уровень воды в Тоболе был более 11 метров. Тысячи жителей Курганской области были эвакуированы. Вся информация о том, как регион переживал ЧП, собрана в сюжете URA.RU.