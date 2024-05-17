Набережная Кургана освободилась от последствий паводка

Курганцы снова выходят гулять на набережную Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

Набережная реки Тобол в Кургане освободилась от мешков с песком и грунта — угроза масштабного наводнения сходит на нет. Раньше набережная была отсыпана, а жителям рекомендовали не гулять рядом, так как это может быть опасно. URA.RU показывает, как зона отдыха курганцев выглядит сейчас, а также напомним, как она выглядела в время ЧС.

Вода на набережной до сих пор выше нормы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тоболе плавает маяк Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По набережной уже гуляют курганцы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Так сейчас выглядит главная плотина Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сломанный плот на набережной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Так курганская набережная выглядела месяц назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дамба была вдоль всей набережной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганская область столкнулась с паводком, который стал самым разрушительным за последние 30 лет. В регионе ввели режим ЧС. Уровень воды в Тоболе был более 11 метров. Тысячи жителей Курганской области были эвакуированы. Вся информация о том, как регион переживал ЧП, собрана в сюжете URA.RU.