В тюменских магазинах взлетел спрос на оборудование против краж

18 мая 2024 в 17:17 Размер текста - 17 +

В Тюменской области количество краж в регионе за год сократилось на 7% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области за год в два раза вырос спрос на системы защиты от краж. В основном оборудование приобретают продовольственные магазины. Об этом сообщил исполнительный директор ООО «ТендерПро» Ильдар Мухамедиев. «Всякий раз, когда ухудшается ситуация в экономике, ретейлеры не только охотнее ищут новые способы противодействия кражам, но и начинают чаще проводить торги в три этапа, чтобы снизить закупочные цены. По нашим подсчетам только за прошлый год торговые предприятия провели на антикражное оборудование почти в 2,5 раза больше тендеров, чем в 2022 году», — рассказал РБК Тюмень Мухамедиев. По словам специалиста, в основном оборудование приобретают продовольственные магазины (в 24% случаев), торговые точки на АЗС (в 17,5%), магазины одежды и обуви (в 16%), магазины бытовой и цифровой техники (в 16%). Отмечается, что ретейлеров чаще всего интересует закупка защитных боксов (спрос вырос на 31,4%), зеркал безопасности (на 22,8%) и защиты электроники на стеллажах (на 20%). По данным УМВД России по Тюменской области, количество краж в регионе за год сократилось на 7%. Также стало меньше грабежей (на 23%) и автоугонов (на 14%). Кроме Тюменской области, оборудование для пресечения воровства чаще всего закупают торговые предприятия Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области. Ранее сообщалось, что в Тюменской области девушек нанимали для краж из ювелирных салонов. Они это делали под видом сотрудников секретной службы безопасности. Организатора схемы задержали тюменские полицейские. Им оказался житель Екатеринбурга. Ранее он уже был судим за кражу и мошенничество. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области за год в два раза вырос спрос на системы защиты от краж. В основном оборудование приобретают продовольственные магазины. Об этом сообщил исполнительный директор ООО «ТендерПро» Ильдар Мухамедиев. «Всякий раз, когда ухудшается ситуация в экономике, ретейлеры не только охотнее ищут новые способы противодействия кражам, но и начинают чаще проводить торги в три этапа, чтобы снизить закупочные цены. По нашим подсчетам только за прошлый год торговые предприятия провели на антикражное оборудование почти в 2,5 раза больше тендеров, чем в 2022 году», — рассказал РБК Тюмень Мухамедиев. По словам специалиста, в основном оборудование приобретают продовольственные магазины (в 24% случаев), торговые точки на АЗС (в 17,5%), магазины одежды и обуви (в 16%), магазины бытовой и цифровой техники (в 16%). Отмечается, что ретейлеров чаще всего интересует закупка защитных боксов (спрос вырос на 31,4%), зеркал безопасности (на 22,8%) и защиты электроники на стеллажах (на 20%). По данным УМВД России по Тюменской области, количество краж в регионе за год сократилось на 7%. Также стало меньше грабежей (на 23%) и автоугонов (на 14%). Кроме Тюменской области, оборудование для пресечения воровства чаще всего закупают торговые предприятия Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области. Ранее сообщалось, что в Тюменской области девушек нанимали для краж из ювелирных салонов. Они это делали под видом сотрудников секретной службы безопасности. Организатора схемы задержали тюменские полицейские. Им оказался житель Екатеринбурга. Ранее он уже был судим за кражу и мошенничество.