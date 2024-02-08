Тюменских девушек под видом шпионок нанимали для краж

В Тюменской области девушек нанимали для краж из ювелирных салонов под видом сотрудников секретной службы безопасности. Организаторов схемы задержали тюменские полицейские, рассказала в своем telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«По объявлению организатор преступной схемы нанимал девушек, которым говорил, что им предстоит работать в секретной службе по проверке законности деятельности коммерческих организаций. Девушек направляли работать в ювелирные салоны и ломбарды. В качестве последнего задания им предлагали украсть все находившиеся в доступе ювелирные изделия и деньги, отправив их через службу доставки на указанный адрес», — говорится в сообщении.
Сообщается, что организатором схемы стал житель Екатеринбурга. Ранее он уже был судим за кражу и мошенничество. После выполнения девушками последнего задания связь с ним обрывалась.
По словам фигурантов дела, схема существовала около четырех лет. Для конспирации использовались съемные квартиры и чужие банковские карты. В настоящий момент тюменская полиция устанавливает все обстоятельства.
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