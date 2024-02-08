Тюменских девушек под видом шпионок нанимали для краж

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, арест, суд, наручники, заключение под стражу
Организатора преступной схемы задержали тюменские оперативники Фото:

В Тюменской области девушек нанимали для краж из ювелирных салонов под видом сотрудников секретной службы безопасности. Организаторов схемы задержали тюменские полицейские, рассказала в своем telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«По объявлению организатор преступной схемы нанимал девушек, которым говорил, что им предстоит работать в секретной службе по проверке законности деятельности коммерческих организаций. Девушек направляли работать в ювелирные салоны и ломбарды. В качестве последнего задания им предлагали украсть все находившиеся в доступе ювелирные изделия и деньги, отправив их через службу доставки на указанный адрес», — говорится в сообщении.

Сообщается, что организатором схемы стал житель Екатеринбурга. Ранее он уже был судим за кражу и мошенничество. После выполнения девушками последнего задания связь с ним обрывалась.

По словам фигурантов дела, схема существовала около четырех лет. Для конспирации использовались съемные квартиры и чужие банковские карты. В настоящий момент тюменская полиция устанавливает все обстоятельства.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области девушек нанимали для краж из ювелирных салонов под видом сотрудников секретной службы безопасности. Организаторов схемы задержали тюменские полицейские, рассказала в своем telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. «По объявлению организатор преступной схемы нанимал девушек, которым говорил, что им предстоит работать в секретной службе по проверке законности деятельности коммерческих организаций. Девушек направляли работать в ювелирные салоны и ломбарды. В качестве последнего задания им предлагали украсть все находившиеся в доступе ювелирные изделия и деньги, отправив их через службу доставки на указанный адрес», — говорится в сообщении. Сообщается, что организатором схемы стал житель Екатеринбурга. Ранее он уже был судим за кражу и мошенничество. После выполнения девушками последнего задания связь с ним обрывалась. По словам фигурантов дела, схема существовала около четырех лет. Для конспирации использовались съемные квартиры и чужие банковские карты. В настоящий момент тюменская полиция устанавливает все обстоятельства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...