Аналитики рассказали жителям Тюмени, как быстрее продать квартиру

Предпродажная подготовка позволит тюменцам ускорить продажу квартир

19 мая 2024 в 10:37 Размер текста - 17 +

Подготовка квартиры позволить поднять стоимость при продаже на 500 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени за год срок продажи квартир на вторичном рынке увеличился в среднем с 92 до 117 дней. Аналитики сообщили, что ускорить этот процесс поможет предпродажная подготовка недвижимости. «На вторичном рынке жилья Тюмени увеличился срок продажи: за год средний срок экспозиции вырос с 92 до 117 дней. Сократить его позволяет предпродажная подготовка. Ее можно разделить на две части: юридическую и непосредственно самого объекта», — поделились эксперты с РБК Тюмень. Юридическая подготовка включает в себя: погашение всех коммунальных платежей, получение выписки из лицевого счета или справки от управляющей компании об отсутствии задолженностей и количестве прописанных людей, а также необходимо проверить историю предыдущих продаж объекта. Эксперты также рекомендуют убедиться, нет ли в квартире незаконной перепланировки, заказав расширенную выписку из ЕГРН и поэтажный план из БТИ. Чтобы подготовить саму квартиру, в первую очередь нужно очистить ее от ненужных вещей, которые мешают покупателю увидеть объект. Во-вторых, необходимо устранить любые косметические недочеты в отделке, а порой лучше сделать косметический ремонт. Также рекомендуется провести генеральную уборку. Подготовка квартиры перед продажей может не только ускорить срок ее реализации, но и поднять стоимость объекта. В ряде случаев можно увеличить цену до 500 тысяч рублей. В Тюмени за год квартиры на вторичном рынке подорожали более чем на десять процентов. Средняя стоимость жилья за квадратный метр составляет 118 934 рубля. Самыми дорогими квартирами, выставленными на продажу в Тюмени, стали те, что расположены в Европейском микрорайоне — 151 934 рубля за квадратный метр. На втором месте по величине удельной цены идет район 5-й Заречный, а на третьем месте — район Заречный. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени за год срок продажи квартир на вторичном рынке увеличился в среднем с 92 до 117 дней. Аналитики сообщили, что ускорить этот процесс поможет предпродажная подготовка недвижимости. «На вторичном рынке жилья Тюмени увеличился срок продажи: за год средний срок экспозиции вырос с 92 до 117 дней. Сократить его позволяет предпродажная подготовка. Ее можно разделить на две части: юридическую и непосредственно самого объекта», — поделились эксперты с РБК Тюмень. Юридическая подготовка включает в себя: погашение всех коммунальных платежей, получение выписки из лицевого счета или справки от управляющей компании об отсутствии задолженностей и количестве прописанных людей, а также необходимо проверить историю предыдущих продаж объекта. Эксперты также рекомендуют убедиться, нет ли в квартире незаконной перепланировки, заказав расширенную выписку из ЕГРН и поэтажный план из БТИ. Чтобы подготовить саму квартиру, в первую очередь нужно очистить ее от ненужных вещей, которые мешают покупателю увидеть объект. Во-вторых, необходимо устранить любые косметические недочеты в отделке, а порой лучше сделать косметический ремонт. Также рекомендуется провести генеральную уборку. Подготовка квартиры перед продажей может не только ускорить срок ее реализации, но и поднять стоимость объекта. В ряде случаев можно увеличить цену до 500 тысяч рублей. В Тюмени за год квартиры на вторичном рынке подорожали более чем на десять процентов. Средняя стоимость жилья за квадратный метр составляет 118 934 рубля. Самыми дорогими квартирами, выставленными на продажу в Тюмени, стали те, что расположены в Европейском микрорайоне — 151 934 рубля за квадратный метр. На втором месте по величине удельной цены идет район 5-й Заречный, а на третьем месте — район Заречный.