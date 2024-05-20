Слезы, разбор завалов и уплывшие бани: как курганские дачники переживают паводок. Фото, видео

Курганцам придется за свой счет восстанавливать дачи после наводнения

21 мая 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

Курганцы с СНТ КМЗ-3 убирают разруху после паводка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В курганском садоводстве КМЗ-3 владельцы дачных домов разбирают завалы после разрушительного паводка. Общая высота воды, которая накрыла населенный пункт, доходила до потолков. Редакция URA.RU рассказывает, что сейчас происходит в садоводстве, и как трагедию переживают местные жители. Полуразрушенные дома стоят вдоль улиц СНТ. Те немногие, кто сегодня приехал разбирать завалы, выносят мусор и расчищают территорию. В садоводстве есть дома, которым больше 40 лет и это не первое наводнение, которое зданиям и их владельцам пришлось застать. «Дом купили в 1984 году, а в 1985 уже пришла вода. Было не так много. Потом наводнение 1994 года, 2016 года, а сейчас в этом. Хоть мы и живем здесь только летом, но очень жалко», — со слезами на глазах рассказывает местная жительница. В дачном доме трещины, а кирпичную печь размыло, придется перекладывать. Всю мебель вода Тобола подняла к потолку. Ремонт вместе с мужем Александром они сделали в 2022 году, сейчас все придется делать снова. Женщина рассказывает, что ни она, ни ее семья не ожидали такого масштабного наводнения. Увидев последствия, стало плохо — поднялось давление. Переживают и за рассаду. Женщина рассказывает, что они после последнего паводка посадили много деревьев, например фундук, виноград, который пользовался спросом у местных. Но у семейства нет надежды на то, что они сохранятся, поскольку корневая система до сих пор в воде. «Ореховое дерево хоть и пустило листья, но переживаем, что все же погибнет. С виноградом — та же история. У мужа есть черенки, может удастся высадить новые, но это длительный процесс», — рассказывает женщина. Паводок смыл печь у курганской дачницы и уничтожил недавний ремонт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Через два дома от семьи Александра живет еще один дачник — Виталий. Внутри его дома вода тоже дошла до потолка. Вся мебель была затоплена, вместе с ней бытовая техника и счетчики. Про второе — говорит, что надо менять, пока не дали электричество. Осматривая разрушения, Виталий поднял телевизор, но тут же вернул его на место — с него бежит ручеек воды. Во дворе все еще заметны большие лужи, а внутри теплицы — грязь. На территорию принесло много чужих вещей, остатки каких-то построек, доски и мусор. О потеряшках уже сообщили председателю СНТ. Но, как рассказывает Виталий, уцелела баня. «Когда сосед строил у себя баню в прошлом году, я предупреждал его, что нужно привязывать ее — ставить в фундамент железные палки и заколачивать. Я так делал и у меня баню не унесло». Дачник Виталий осматривает разруху после паводка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Теплица на даче у Виталия теперь выглядит так Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU А вот у дачницы Тамары сломало баню. У женщины это наводнение — первое, хоть она проживает в СНТ не первый год. Рассказывает, что в 2016 году ее дачу так не топило. Из-за большой воды в этом году Тамаре вместе с сыном пришлось «ловить» грядки, но поймать удалось не все. Переживает, что восстановление будет дорогим, ведь бизнесмены могут поднять цены на стройматериалы. Внутри ее бани — разруха. Доски и мебель свалило в одну кучу, которую, рассказывает Тамара, ее семье только предстоит разобрать. Пол полностью сломан, а печь — от нее осталась одна кирпичная стенка. Обивку бани начинает выворачивать. Тамара переживает за уплывшие грядки и сливу из Тольятти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU У другой дачницы покосило крыльцо у дома. Чтобы попасть внутрь, ей приходится забираться через первую сохранившуюся ступень, а дальше — по обломкам дома. Некоторые постройки с дачи смыло паводком — унесло уличный туалет, баню сдвинуло. Внутри все та же разруха и дыра в полу. Женщина смеется — до того, как она помыла пол, дом выглядел еще хуже. В этом доме она прописана. К ней уже приходила комиссия, сфотографировала последствия. Но дачница не знает, когда сможет получить выплаты. «Про выплаты комиссия ничего не сказала. Единственное, что озвучили, что даны десять дней на обработку. Но пока никто не приезжал», — делится женщина. Курганская дачница заходит в дом через переломанное крыльцо Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Внутри дома у дачницы разруха Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Председатель СНТ Валентин рассказывает, что уровень воды в садоводстве ждали, ориентируясь на Тобол в Звериноголовском (там вода была около десяти метров, поэтому ждали девять). По итогу, вода достигла уровня в 10,2 метра. Председатель немного с обидой говорит, что садоводству вряд ли окажут материальную помощь, поскольку это не предусмотрено для юридических лиц, поэтому дачники будут восстанавливать общее имущество за свой счет. А некоторые садоводы держат хозяйства в СНТ по 50 лет. Валентин поделился личной историей, что паводок — это такая же трагедия для дачников. Он сам в 2016 году после большой воды не мог зайти на территорию СНТ, потому что было морально тяжело. «Нужно поддерживать и помогать людям. Мало, кто понимает, насколько это большая трагедия», — уточнил председатель. Ко всем жителям обещала приехать комиссия. Но особых надежд они не питают. Журналисту рассказали, что понимают важности выплаты тем, кто в СНТ живет на постоянной основе, ведь «жалко даже утерянную дачу, не говоря про основное жилище». Некоторые даже не обращаются за выплатами, сославшись, что все равно их не получат. Грунтовая вода в садоводстве сохраняется. Как и сказали ранее, корневая система все еще в воде, поэтому дачники ходят с опаской — под ногами земля проваливается. Ожидают, что на некоторых участках вода будет стоять до конца лета. О том, как происходил разрушительный паводок в Курганской области, можно прочитать в сюжете URA.RU. Там корреспонденты сообщали про уровень воды, личные истории пострадавших и важный новости от руководителей регионом и чиновников. В Курганской области свыше 11 тысяч пострадавших от паводка уже получили выплаты. Комиссии продолжают работу. Садоводство КМЗ-3 борется с последствиями потопа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вода все еще стоит на территории курганских дач Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Старые и новые дома не выдержали паводок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В курганском садоводстве КМЗ-3 владельцы дачных домов разбирают завалы после разрушительного паводка. Общая высота воды, которая накрыла населенный пункт, доходила до потолков. Редакция URA.RU рассказывает, что сейчас происходит в садоводстве, и как трагедию переживают местные жители. Полуразрушенные дома стоят вдоль улиц СНТ. Те немногие, кто сегодня приехал разбирать завалы, выносят мусор и расчищают территорию. В садоводстве есть дома, которым больше 40 лет и это не первое наводнение, которое зданиям и их владельцам пришлось застать. «Дом купили в 1984 году, а в 1985 уже пришла вода. Было не так много. Потом наводнение 1994 года, 2016 года, а сейчас в этом. Хоть мы и живем здесь только летом, но очень жалко», — со слезами на глазах рассказывает местная жительница. В дачном доме трещины, а кирпичную печь размыло, придется перекладывать. Всю мебель вода Тобола подняла к потолку. Ремонт вместе с мужем Александром они сделали в 2022 году, сейчас все придется делать снова. Женщина рассказывает, что ни она, ни ее семья не ожидали такого масштабного наводнения. Увидев последствия, стало плохо — поднялось давление. Переживают и за рассаду. Женщина рассказывает, что они после последнего паводка посадили много деревьев, например фундук, виноград, который пользовался спросом у местных. Но у семейства нет надежды на то, что они сохранятся, поскольку корневая система до сих пор в воде. «Ореховое дерево хоть и пустило листья, но переживаем, что все же погибнет. С виноградом — та же история. У мужа есть черенки, может удастся высадить новые, но это длительный процесс», — рассказывает женщина. Через два дома от семьи Александра живет еще один дачник — Виталий. Внутри его дома вода тоже дошла до потолка. Вся мебель была затоплена, вместе с ней бытовая техника и счетчики. Про второе — говорит, что надо менять, пока не дали электричество. Осматривая разрушения, Виталий поднял телевизор, но тут же вернул его на место — с него бежит ручеек воды. Во дворе все еще заметны большие лужи, а внутри теплицы — грязь. На территорию принесло много чужих вещей, остатки каких-то построек, доски и мусор. О потеряшках уже сообщили председателю СНТ. Но, как рассказывает Виталий, уцелела баня. «Когда сосед строил у себя баню в прошлом году, я предупреждал его, что нужно привязывать ее — ставить в фундамент железные палки и заколачивать. Я так делал и у меня баню не унесло». А вот у дачницы Тамары сломало баню. У женщины это наводнение — первое, хоть она проживает в СНТ не первый год. Рассказывает, что в 2016 году ее дачу так не топило. Из-за большой воды в этом году Тамаре вместе с сыном пришлось «ловить» грядки, но поймать удалось не все. Переживает, что восстановление будет дорогим, ведь бизнесмены могут поднять цены на стройматериалы. Внутри ее бани — разруха. Доски и мебель свалило в одну кучу, которую, рассказывает Тамара, ее семье только предстоит разобрать. Пол полностью сломан, а печь — от нее осталась одна кирпичная стенка. Обивку бани начинает выворачивать. У другой дачницы покосило крыльцо у дома. Чтобы попасть внутрь, ей приходится забираться через первую сохранившуюся ступень, а дальше — по обломкам дома. Некоторые постройки с дачи смыло паводком — унесло уличный туалет, баню сдвинуло. Внутри все та же разруха и дыра в полу. Женщина смеется — до того, как она помыла пол, дом выглядел еще хуже. В этом доме она прописана. К ней уже приходила комиссия, сфотографировала последствия. Но дачница не знает, когда сможет получить выплаты. «Про выплаты комиссия ничего не сказала. Единственное, что озвучили, что даны десять дней на обработку. Но пока никто не приезжал», — делится женщина. Председатель СНТ Валентин рассказывает, что уровень воды в садоводстве ждали, ориентируясь на Тобол в Звериноголовском (там вода была около десяти метров, поэтому ждали девять). По итогу, вода достигла уровня в 10,2 метра. Председатель немного с обидой говорит, что садоводству вряд ли окажут материальную помощь, поскольку это не предусмотрено для юридических лиц, поэтому дачники будут восстанавливать общее имущество за свой счет. А некоторые садоводы держат хозяйства в СНТ по 50 лет. Валентин поделился личной историей, что паводок — это такая же трагедия для дачников. Он сам в 2016 году после большой воды не мог зайти на территорию СНТ, потому что было морально тяжело. «Нужно поддерживать и помогать людям. Мало, кто понимает, насколько это большая трагедия», — уточнил председатель. Ко всем жителям обещала приехать комиссия. Но особых надежд они не питают. Журналисту рассказали, что понимают важности выплаты тем, кто в СНТ живет на постоянной основе, ведь «жалко даже утерянную дачу, не говоря про основное жилище». Некоторые даже не обращаются за выплатами, сославшись, что все равно их не получат. Грунтовая вода в садоводстве сохраняется. Как и сказали ранее, корневая система все еще в воде, поэтому дачники ходят с опаской — под ногами земля проваливается. Ожидают, что на некоторых участках вода будет стоять до конца лета. О том, как происходил разрушительный паводок в Курганской области, можно прочитать в сюжете URA.RU. Там корреспонденты сообщали про уровень воды, личные истории пострадавших и важный новости от руководителей регионом и чиновников. В Курганской области свыше 11 тысяч пострадавших от паводка уже получили выплаты. Комиссии продолжают работу.