Депутат Лисовский рассказал о жарких спорах вокруг нового закона о фермерских товарах

Лисовский: в Госдуме новый закон о сельском хозяйстве вызывает бурные дискуссии

23 мая 2024 в 01:42 Размер текста - 17 +

По словам Сергея Лисовского, полемика касается реализации фермерской продукции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новый законопроект «О развитии сельского хозяйства», внесенный на обсуждение, вызывает «бурные дискуссии». Об этом подробно рассказал депутат Госдумы РФ от Курганской области Сергей Лисовский. «Сегодня бурные дискуссии вызывает законопроект „О развитии сельского хозяйства“ (в части развития инфраструктуры реализации фермерской продукции), внесенный сенаторами и депутатами Госдумы. В первоначальной редакции проект не поддержали. Депутаты аграрного комитета увидели реальную цель закона — передать торговым сетям право реализовывать и управлять фермерской продукцией, и при этом еще получать финансирование из бюджетов», — написал Сергей Лисовский в своем telegram-канале. После долгих споров текст закона кардинально поменяли. Было решено создавать агрегаторы фермерского продукта, которые будут поддерживать как из федерального, так и из регионального бюджетов. Но только если агрегатор создан и учрежден сельхозпроизводителями. Проект приняли в первом чтении, после чего последовала пауза в почти месяц. В начале этой недели к обсуждению закона вернулись вновь. Ко второму чтению текст проекта вновь изменился до неузнаваемости. «Опять создается вероятность того, что торговля фермерской продукцией и государственные субсидии достанутся торговым сетям, причем без каких-либо объяснений», — отметил Лисовский. На заседании комитета Минсельхоз официально подтвердил, что описанное выше — это их позиция. В ведомстве хотят оставить возможность торговым сетями заниматься фермерской продукцией и финансировать их из федерального бюджета. С этим в очередной раз не согласились депутаты. Обсуждение законопроекта отложено на неопределенное время, резюмирует Лисовский. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый законопроект «О развитии сельского хозяйства», внесенный на обсуждение, вызывает «бурные дискуссии». Об этом подробно рассказал депутат Госдумы РФ от Курганской области Сергей Лисовский. «Сегодня бурные дискуссии вызывает законопроект „О развитии сельского хозяйства“ (в части развития инфраструктуры реализации фермерской продукции), внесенный сенаторами и депутатами Госдумы. В первоначальной редакции проект не поддержали. Депутаты аграрного комитета увидели реальную цель закона — передать торговым сетям право реализовывать и управлять фермерской продукцией, и при этом еще получать финансирование из бюджетов», — написал Сергей Лисовский в своем telegram-канале. После долгих споров текст закона кардинально поменяли. Было решено создавать агрегаторы фермерского продукта, которые будут поддерживать как из федерального, так и из регионального бюджетов. Но только если агрегатор создан и учрежден сельхозпроизводителями. Проект приняли в первом чтении, после чего последовала пауза в почти месяц. В начале этой недели к обсуждению закона вернулись вновь. Ко второму чтению текст проекта вновь изменился до неузнаваемости. «Опять создается вероятность того, что торговля фермерской продукцией и государственные субсидии достанутся торговым сетям, причем без каких-либо объяснений», — отметил Лисовский. На заседании комитета Минсельхоз официально подтвердил, что описанное выше — это их позиция. В ведомстве хотят оставить возможность торговым сетями заниматься фермерской продукцией и финансировать их из федерального бюджета. С этим в очередной раз не согласились депутаты. Обсуждение законопроекта отложено на неопределенное время, резюмирует Лисовский.