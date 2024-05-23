Тюменские агрогиганты продают потенциально опасное мясо

В Тюмени в оборот ввели 37 тонн мяса с перенесенными сроками годности

24 мая 2024 в 09:35 Размер текста - 17 +

Больше всего продукции с перенесенными сроками годности поставила в розничные сети «Птицефабрика Боровская» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Тюменские агрогиганты за 2024 год ввели в оборот больше 37 тонн мясной продукции с продленными сроками годности. Речь идет о продукции компаний «Птицефабрика Боровская», «Птицефабрика Пышминская» и «Ишимский мясокомбинат», сообщает на официальном сайте пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «С 1 января по 20 мая 2024 года Управлением Россельхознадзора установлено введение в оборот более 37 тонн мясной продукции с продленным сроком годности. Наибольший объем товаров введен в оборот следующими организациями: АО „Птицефабрика ‚Боровская‘“ — 14,3 т, ЗАО „Птицефабрика Пышминская“ — 7,3 т, ООО „Ишимский мясокомбинат“ — 1,7 тонны», — говорится в сообщении Известно, что в прошлом году с аналогичными нарушениями было введено в оборот 11 тонн продукции. Таким образом количество потенциально опасной продукции выросло более чем в три раза, пояснили в ведомстве. О нарушениях уведомили управление ветеринарии Тюменской области. А ветеринарные врачи предприятий, которые допустили ввод в оборот потенциально опасной продукции, временно лишены доступа и права работы в государственной ветеринарной информационной системе. Ранее «Птицефабрика Боровская» стала фигурантом крупного скандала, когда допустила в производственных цехах вспышку птичьего гриппа. «Птицефабрика Пышминская» также неоднократно попадала в поле зрения контролирующих структур — например, из-за загрязнения почвы птичьим пометом. «Ишимский мясокомбинат» входит в структуру крупного агрохолдинга «Юбилейный», которым владеет миллиардер Серегей Мамонтов. По данным финансовой отчетности, «Юбилейный» в 2023 году получил прибыль в размере почти 1,5 млрд рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменские агрогиганты за 2024 год ввели в оборот больше 37 тонн мясной продукции с продленными сроками годности. Речь идет о продукции компаний «Птицефабрика Боровская», «Птицефабрика Пышминская» и «Ишимский мясокомбинат», сообщает на официальном сайте пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «С 1 января по 20 мая 2024 года Управлением Россельхознадзора установлено введение в оборот более 37 тонн мясной продукции с продленным сроком годности. Наибольший объем товаров введен в оборот следующими организациями: АО „Птицефабрика ‚Боровская‘“ — 14,3 т, ЗАО „Птицефабрика Пышминская“ — 7,3 т, ООО „Ишимский мясокомбинат“ — 1,7 тонны», — говорится в сообщении Известно, что в прошлом году с аналогичными нарушениями было введено в оборот 11 тонн продукции. Таким образом количество потенциально опасной продукции выросло более чем в три раза, пояснили в ведомстве. О нарушениях уведомили управление ветеринарии Тюменской области. А ветеринарные врачи предприятий, которые допустили ввод в оборот потенциально опасной продукции, временно лишены доступа и права работы в государственной ветеринарной информационной системе. Ранее «Птицефабрика Боровская» стала фигурантом крупного скандала, когда допустила в производственных цехах вспышку птичьего гриппа. «Птицефабрика Пышминская» также неоднократно попадала в поле зрения контролирующих структур — например, из-за загрязнения почвы птичьим пометом. «Ишимский мясокомбинат» входит в структуру крупного агрохолдинга «Юбилейный», которым владеет миллиардер Серегей Мамонтов. По данным финансовой отчетности, «Юбилейный» в 2023 году получил прибыль в размере почти 1,5 млрд рублей.