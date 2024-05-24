В пригороде Тюмени горит лес. Видео

25 мая 2024 в 19:25 Размер текста - 17 +

В настоящее время распространение огня остановлено Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В лесу около деревни Комарово, которая расположена в пригороде Тюмени, произошло возгорание пуха от осины и прошлогодней сухой травы. В областном Управлении МЧС корреспонденту URA.RU сообщили, что причиной пожара мог стать поджог. «Загорание пуха от осины на краю лесного массива деревни Комарово со стороны улицы Пшеничной. Горел пух и прошлогодняя сухая. Причиной могло послужить неосторожное обращение с огнем либо умышленный поджог. В этом будут разбираться специалисты отдела дознания МЧС», — сообщили в пресс-службе ведомства. В сети распространялись видео, где дым от пожара накрыл район Тюмени, ухудшилась видимость, запах гари. В настоящее время идет проливка очагов задымления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В лесу около деревни Комарово, которая расположена в пригороде Тюмени, произошло возгорание пуха от осины и прошлогодней сухой травы. В областном Управлении МЧС корреспонденту URA.RU сообщили, что причиной пожара мог стать поджог. «Загорание пуха от осины на краю лесного массива деревни Комарово со стороны улицы Пшеничной. Горел пух и прошлогодняя сухая. Причиной могло послужить неосторожное обращение с огнем либо умышленный поджог. В этом будут разбираться специалисты отдела дознания МЧС», — сообщили в пресс-службе ведомства. В сети распространялись видео, где дым от пожара накрыл район Тюмени, ухудшилась видимость, запах гари. В настоящее время идет проливка очагов задымления.