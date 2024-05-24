24 мая 2024

В пригороде Тюмени горит лес. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесные пожары, клипарт. Екатеринбург, лесной пожар, пожар в лесу, открытый огонь
В настоящее время распространение огня остановлено Фото:

В лесу около деревни Комарово, которая расположена в пригороде Тюмени, произошло возгорание пуха от осины и прошлогодней сухой травы. В областном Управлении МЧС корреспонденту URA.RU сообщили, что причиной пожара мог стать поджог.

«Загорание пуха от осины на краю лесного массива деревни Комарово со стороны улицы Пшеничной. Горел пух и прошлогодняя сухая. Причиной могло послужить неосторожное обращение с огнем либо умышленный поджог. В этом будут разбираться специалисты отдела дознания МЧС», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В сети распространялись видео, где дым от пожара накрыл район Тюмени, ухудшилась видимость, запах гари. В настоящее время идет проливка очагов задымления.

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В лесу около деревни Комарово, которая расположена в пригороде Тюмени, произошло возгорание пуха от осины и прошлогодней сухой травы. В областном Управлении МЧС корреспонденту URA.RU сообщили, что причиной пожара мог стать поджог. «Загорание пуха от осины на краю лесного массива деревни Комарово со стороны улицы Пшеничной. Горел пух и прошлогодняя сухая. Причиной могло послужить неосторожное обращение с огнем либо умышленный поджог. В этом будут разбираться специалисты отдела дознания МЧС», — сообщили в пресс-службе ведомства. В сети распространялись видео, где дым от пожара накрыл район Тюмени, ухудшилась видимость, запах гари. В настоящее время идет проливка очагов задымления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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