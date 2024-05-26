В департаменте АПК ЯНАО ждут поставок птицы и яиц, выращенных на деньги гранта

В окружном департаменте АПК рассчитывают на первые поставки куриного мяса с птицефермы Александра Мамышева в июне этого года и яиц — к осени в розничные сети города Лабытнанги (ЯНАО). Тенденцию к росту производства мяса кур и яиц специалисты АПК отмечают с прошлого года, когда фермеры Ямала реализовали около 10 тонн мяса птицы местного производства.
«Сегодня фермер подращивает порядка 400 цыплят бройлеров и несушек. Первая партия куриного мяса появится в магазинах Лабытнанги уже летом этого года, к осени в продажу поступят и яйца от кур птицефермы Мамышевых», — рассказали корреспонденту URA.RU в окружном департаменте АПК.
Как уточнил агентству Александр Мамышев, первое яйцо появится на прилавках Лабытнанги в конце июля — начале августа. О сбыте мяса фермер предпочитает пока не рассказывать.
Проект реализуется в городе Лабытнанги на средства гранта «Агростартап». По словам Александра Мамышева, размер гранта составил пять миллионов рублей. Дополнительно фермер вложил свои 600 тысяч, а до этого приобрел помещение для фермы за полтора миллиона рублей.
На средства гранта Мамышев приобрел инкубатор для цыплят и многоярусные клетки, оборудованные кормушками, насестами, яйцесборниками и лампочным освещением для поддержания микроклимата зимой. Первую партию инкубированных яиц закупил в Москве.
В департаменте АПК рассчитывают, что к 2025 году экоферма в Лабытнанги вполне может выйти на производство 3 000 голов цыплят бройлера, 2 500 голов мясных кур, 500 голов кур несушек. Прогнозируемый объем производства яиц при таком подходе составит 6-10 тысяч яиц в месяц. Но это не так много даже в пределах Лабытнанги. Но сам фермер на большее пока и не рассчитывает.
Позиционируя свою продукцию как экологически чистую, Александр Мамышев изначально полагал, что главными потребителями мяса и яиц с его фермы станут учащиеся школ и воспитанники детских садов. О развитии масштабного производства речи пока нет.
Но планы вполне могут измениться. Недавно фермер получил еще один грант — на этот раз от администрации Лабытнанги. «Эти средства помогут выпустить на рынок новый продукт — копченое мясо. Будет закуплена коптильня, электронные весы, вакууматор для герметизации продукции и принтер для печати этикеток и наклеек на упаковку с готовой продукцией», — рассказывают специалисты департамента о планах Мамышева.
На Ямале всегда ощущался дефицит производства яиц и кур в силу объективных причин, прежде всего, связанных с особенностями сурового климата полуострова. Ямальские фермеры производят значительно меньше яиц и кур, чем это нужно для местного потребления. Как подчеркивают собеседники агентства, в первую очередь мясом птицы и яйцами обеспечиваются северяне из сельских местностей. Продукция реализуется на сельских рынках и ярмарках в относительно небольших количествах.
Например, как следует из официальной отчетности администрации Шурышкарского района, на территории муниципалитета есть фермерские хозяйства, которые занимаются выращиванием не только крупного рогатого скота и свиней, но и птицы. Эта продукция за пределы муниципального округа не вывозится.
По данным Тюменьстата, в первом квартале 2024 года (в сравнении с тем же периодом прошлого года) на Ямале наблюдается рост производства молока (111,2%) и мяса (104,2%), и в тоже время продолжается сокращение производства яиц (91,5%). По сведениям департамента АПК, в 2023 году на территории Ямала фермеры реализовали около 10 тонн мяса птицы местного производства — это на 30% больше, чем в 2022 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!