25 января 2024

В ЯНАО начнут производить экологически чистые яйца

В Лабытнанги открывается экоферма по производству яиц и птицы
© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение губернатором ХМАО Натальи Комаровой птицефабрики "Белоярочка". Сургут, сортировка яйца, птицефабрика белоярочка
В планах экофермы — производство 120 тысяч яиц в год Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) готовится к открытию экоферма, на которой будут производить яйцо и мясо птицы. Особенностью производства станет экологичность продукции. Планами по развитию птицефермы с URA.RU поделился ее владелец Александр Мамышев.

«По первоначальному проекту планируем производить от пяти тонн бройлеров и 120 тысяч яиц в год. Конечно, чтобы охватить Лабытнанги, этого недостаточно, но мы начинаем с малого», — рассказал Мамышев.

Делая ставку на качество и экологичность продукции, владелец планирует сотрудничать с дошкольными и школьными учреждениями. «Реализовывать продукцию хотелось бы в детские сады и школы», — поделился владелец.

Александр Мамышев особенно отметил поддержку в реализации проекта птицефермы, которую ему оказали в окружном департаменте агропромышленного комплекса ЯНАО. «В АПК ЯНАО выделили грант в размере пяти миллионов рублей, очень помогли информационно, много подсказывали. Дополнительно вложил свои 600 тысяч, а до этого приобрел помещение для фермы за полтора миллиона рублей», — подчеркнул хозяин производства.

На сегодняшний день на производстве завершается монтаж и установка оборудования. Открытие птицефермы запланировано на февраль — март текущего года.

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В Лабытнанги (ЯНАО) готовится к открытию экоферма, на которой будут производить яйцо и мясо птицы. Особенностью производства станет экологичность продукции. Планами по развитию птицефермы с URA.RU поделился ее владелец Александр Мамышев. «По первоначальному проекту планируем производить от пяти тонн бройлеров и 120 тысяч яиц в год. Конечно, чтобы охватить Лабытнанги, этого недостаточно, но мы начинаем с малого», — рассказал Мамышев. Делая ставку на качество и экологичность продукции, владелец планирует сотрудничать с дошкольными и школьными учреждениями. «Реализовывать продукцию хотелось бы в детские сады и школы», — поделился владелец. Александр Мамышев особенно отметил поддержку в реализации проекта птицефермы, которую ему оказали в окружном департаменте агропромышленного комплекса ЯНАО. «В АПК ЯНАО выделили грант в размере пяти миллионов рублей, очень помогли информационно, много подсказывали. Дополнительно вложил свои 600 тысяч, а до этого приобрел помещение для фермы за полтора миллиона рублей», — подчеркнул хозяин производства. На сегодняшний день на производстве завершается монтаж и установка оборудования. Открытие птицефермы запланировано на февраль — март текущего года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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