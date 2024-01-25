В ЯНАО начнут производить экологически чистые яйца

В Лабытнанги (ЯНАО) готовится к открытию экоферма, на которой будут производить яйцо и мясо птицы. Особенностью производства станет экологичность продукции. Планами по развитию птицефермы с URA.RU поделился ее владелец Александр Мамышев.
«По первоначальному проекту планируем производить от пяти тонн бройлеров и 120 тысяч яиц в год. Конечно, чтобы охватить Лабытнанги, этого недостаточно, но мы начинаем с малого», — рассказал Мамышев.
Делая ставку на качество и экологичность продукции, владелец планирует сотрудничать с дошкольными и школьными учреждениями. «Реализовывать продукцию хотелось бы в детские сады и школы», — поделился владелец.
Александр Мамышев особенно отметил поддержку в реализации проекта птицефермы, которую ему оказали в окружном департаменте агропромышленного комплекса ЯНАО. «В АПК ЯНАО выделили грант в размере пяти миллионов рублей, очень помогли информационно, много подсказывали. Дополнительно вложил свои 600 тысяч, а до этого приобрел помещение для фермы за полтора миллиона рублей», — подчеркнул хозяин производства.
На сегодняшний день на производстве завершается монтаж и установка оборудования. Открытие птицефермы запланировано на февраль — март текущего года.
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