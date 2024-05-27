27 мая 2024

В Тюменской области из-за непотушенной сигареты сгорела женщина. Фото

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Пожар в заброшенных деревянных домах на улице Куйбышева. Екатеринбург, дым, пожар, дом, частный сектор, пожарные
Пожар произошел в ночь на 28 мая (архивное фото) Фото:

В деревне Копотилово (Тюменская область) при пожаре в частном доме умерла женщина. Как сообщает региональное отделение МЧС, причиной пожара стало неосторожное обращение с сигаретой.

«В Казанском районе на пожаре погибла женщина. Сообщение о пожаре в двухквартирном частном жилом доме в д. Копотилово на ул. Береговая поступило около трех часов утра 28 мая 2024 года. Прибывшие на место огнеборцы ликвидировали пожар на площади 80 квадратных метров. К сожалению, в результате происшествия погибла пожилая женщина. Причиной пожара могла послужить неосторожность при курении», — указано в сообщении.

Сообщается, что в доме не были установлены дымовые извещатели. Ранее агентство сообщало о пожаре в пригороде Тюмени.

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В деревне Копотилово (Тюменская область) при пожаре в частном доме умерла женщина. Как сообщает региональное отделение МЧС, причиной пожара стало неосторожное обращение с сигаретой. «В Казанском районе на пожаре погибла женщина. Сообщение о пожаре в двухквартирном частном жилом доме в д. Копотилово на ул. Береговая поступило около трех часов утра 28 мая 2024 года. Прибывшие на место огнеборцы ликвидировали пожар на площади 80 квадратных метров. К сожалению, в результате происшествия погибла пожилая женщина. Причиной пожара могла послужить неосторожность при курении», — указано в сообщении. Сообщается, что в доме не были установлены дымовые извещатели. Ранее агентство сообщало о пожаре в пригороде Тюмени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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