В Тюменской области из-за непотушенной сигареты сгорела женщина. Фото

28 мая 2024 в 10:38 Размер текста - 17 +

Пожар произошел в ночь на 28 мая (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В деревне Копотилово (Тюменская область) при пожаре в частном доме умерла женщина. Как сообщает региональное отделение МЧС, причиной пожара стало неосторожное обращение с сигаретой. «В Казанском районе на пожаре погибла женщина. Сообщение о пожаре в двухквартирном частном жилом доме в д. Копотилово на ул. Береговая поступило около трех часов утра 28 мая 2024 года. Прибывшие на место огнеборцы ликвидировали пожар на площади 80 квадратных метров. К сожалению, в результате происшествия погибла пожилая женщина. Причиной пожара могла послужить неосторожность при курении», — указано в сообщении. Сообщается, что в доме не были установлены дымовые извещатели. Ранее агентство сообщало о пожаре в пригороде Тюмени. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В деревне Копотилово (Тюменская область) при пожаре в частном доме умерла женщина. Как сообщает региональное отделение МЧС, причиной пожара стало неосторожное обращение с сигаретой. «В Казанском районе на пожаре погибла женщина. Сообщение о пожаре в двухквартирном частном жилом доме в д. Копотилово на ул. Береговая поступило около трех часов утра 28 мая 2024 года. Прибывшие на место огнеборцы ликвидировали пожар на площади 80 квадратных метров. К сожалению, в результате происшествия погибла пожилая женщина. Причиной пожара могла послужить неосторожность при курении», — указано в сообщении. Сообщается, что в доме не были установлены дымовые извещатели. Ранее агентство сообщало о пожаре в пригороде Тюмени.