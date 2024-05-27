27 мая 2024

На трассе под Тюменью насмерть сбили лося

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Авария произошла на трассе Тюмень - Курган (архивное фото)
Авария произошла на трассе Тюмень - Курган (архивное фото) Фото:

В пригороде Тюмени на участке трассы «Тюмень — Курган» автомобилем был сбил лось. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. 

«ДТП случилось на 186-м километре автодороги Курган-Тюмень. Автомобилем "Лада Приора", который буксировал автомобиль "Тойота Виста" был насмерть сбит лось. От удара лося отбросило на "Тойоту", в результате чего он умер», — указано в сообщении. 

Водитель «Тойоты» получил порезы на лице и руках. Обстоятельства ДТП выясняются. 

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В пригороде Тюмени на участке трассы «Тюмень — Курган» автомобилем был сбил лось. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.  «ДТП случилось на 186-м километре автодороги Курган-Тюмень. Автомобилем "Лада Приора", который буксировал автомобиль "Тойота Виста" был насмерть сбит лось. От удара лося отбросило на "Тойоту", в результате чего он умер», — указано в сообщении.  Водитель «Тойоты» получил порезы на лице и руках. Обстоятельства ДТП выясняются. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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