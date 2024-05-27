На трассе под Тюменью насмерть сбили лося

Авария произошла на трассе Тюмень - Курган (архивное фото)
В пригороде Тюмени на участке трассы «Тюмень — Курган» автомобилем был сбил лось. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.
«ДТП случилось на 186-м километре автодороги Курган-Тюмень. Автомобилем "Лада Приора", который буксировал автомобиль "Тойота Виста" был насмерть сбит лось. От удара лося отбросило на "Тойоту", в результате чего он умер», — указано в сообщении.
Водитель «Тойоты» получил порезы на лице и руках. Обстоятельства ДТП выясняются.
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