Ямальского подростка наградили за героический поступок

Подросток эвакуировал родню из горящего дома (архивное фото)
Подростка из села Мужи (ЯНАО) наградили за спасение своей семьи из горящего дома. Об этом рассказали в департаменте гражданской защиты ЯНАО.
"Его героический поступок не остался незамеченным. За проявленное мужество и отвагу Максим Талигин, ученик 9-го класса Мужевской школы, был награждён Благодарностью ГКУ "Противопожарная служба ЯНАО" и получил памятный подарок", - сообщили в официальном telegram-канале департамента. Подросток помог выбраться из окна горящего дома двум своим братьям и бабушке.
Пожар в доме произошел 2 февраля 2024 года. Причиной пожара стала неисправная проводка.
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