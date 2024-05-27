27 мая 2024

Ямальского подростка наградили за героический поступок

Подростка из поселка Мужи наградили за спасение родственников из горящего дома
© Служба новостей «URA.RU»
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Подросток эвакуировал родню из горящего дома (архивное фото)
Подросток эвакуировал родню из горящего дома (архивное фото) Фото:

Подростка из села Мужи (ЯНАО) наградили за спасение своей семьи из горящего дома. Об этом рассказали в департаменте гражданской защиты ЯНАО. 

"Его героический поступок не остался незамеченным. За проявленное мужество и отвагу Максим Талигин, ученик 9-го класса Мужевской школы, был награждён Благодарностью ГКУ "Противопожарная служба ЯНАО" и получил памятный подарок", - сообщили в официальном telegram-канале департамента. Подросток помог выбраться из окна горящего дома двум своим братьям и бабушке.

Пожар в доме произошел 2 февраля 2024 года. Причиной пожара стала неисправная проводка.

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Подростка из села Мужи (ЯНАО) наградили за спасение своей семьи из горящего дома. Об этом рассказали в департаменте гражданской защиты ЯНАО.  "Его героический поступок не остался незамеченным. За проявленное мужество и отвагу Максим Талигин, ученик 9-го класса Мужевской школы, был награждён Благодарностью ГКУ "Противопожарная служба ЯНАО" и получил памятный подарок", - сообщили в официальном telegram-канале департамента. Подросток помог выбраться из окна горящего дома двум своим братьям и бабушке. Пожар в доме произошел 2 февраля 2024 года. Причиной пожара стала неисправная проводка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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