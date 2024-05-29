В Кургане 1 июня, в День защиты детей, ожидается магнитная буря. Данная информация размещена на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
«Слабая и средняя магнитные бури ожидаются с позднего вечера 31 мая до полудня 1 июня», — указано на сайте. Пик активности ожидается в районе полуночи.
При этом, по словам синоптика-любителя Ильи Винштейна, жители региона вряд ли смогут увидеть полярное сияние. «Во-первых, мощность не очень высокая. Во-вторых, ночью 1 июня будет много облаков», — объяснил он URA.RU.
Ожидается, что в июне в России будет несколько магнитных бурь. В период их активности могут возникнуть сбои в работе электронной техники. Также некоторые люди жалуются в это время на головные боли и другие проблемы, однако влияние магнитных бурь на здоровье человека не доказано.
Магнитные бури продлятся меньше суток
Скрин: сайт лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
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В Кургане 1 июня, в День защиты детей, ожидается магнитная буря. Данная информация размещена на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. «Слабая и средняя магнитные бури ожидаются с позднего вечера 31 мая до полудня 1 июня», — указано на сайте. Пик активности ожидается в районе полуночи. При этом, по словам синоптика-любителя Ильи Винштейна, жители региона вряд ли смогут увидеть полярное сияние. «Во-первых, мощность не очень высокая. Во-вторых, ночью 1 июня будет много облаков», — объяснил он URA.RU. Ожидается, что в июне в России будет несколько магнитных бурь. В период их активности могут возникнуть сбои в работе электронной техники. Также некоторые люди жалуются в это время на головные боли и другие проблемы, однако влияние магнитных бурь на здоровье человека не доказано.