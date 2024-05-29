29 мая 2024

В День защиты детей Курган накроет магнитная буря. Инфографика

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Туристическая природная достопримечательность Колчимский (Помяненный) камень. Красновищерск, лето, памятник природы, северное сияние, природа, туризм пермский край, помяненный камень, полярное сияние на урале
Магнитная буря в Кургане ожидается 1 июня, но маловероятно, что жители региона смогут увидеть полярное сияние Фото:
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В Кургане 1 июня, в День защиты детей, ожидается магнитная буря. Данная информация размещена на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

«Слабая и средняя магнитные бури ожидаются с позднего вечера 31 мая до полудня 1 июня», — указано на сайте. Пик активности ожидается в районе полуночи.

При этом, по словам синоптика-любителя Ильи Винштейна, жители региона вряд ли смогут увидеть полярное сияние. «Во-первых, мощность не очень высокая. Во-вторых, ночью 1 июня будет много облаков», — объяснил он URA.RU.

Ожидается, что в июне в России будет несколько магнитных бурь. В период их активности могут возникнуть сбои в работе электронной техники. Также некоторые люди жалуются в это время на головные боли и другие проблемы, однако влияние магнитных бурь на здоровье человека не доказано.

Магнитные бури продлятся меньше суток
Магнитные бури продлятся меньше суток

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В Кургане 1 июня, в День защиты детей, ожидается магнитная буря. Данная информация размещена на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. «Слабая и средняя магнитные бури ожидаются с позднего вечера 31 мая до полудня 1 июня», — указано на сайте. Пик активности ожидается в районе полуночи. При этом, по словам синоптика-любителя Ильи Винштейна, жители региона вряд ли смогут увидеть полярное сияние. «Во-первых, мощность не очень высокая. Во-вторых, ночью 1 июня будет много облаков», — объяснил он URA.RU. Ожидается, что в июне в России будет несколько магнитных бурь. В период их активности могут возникнуть сбои в работе электронной техники. Также некоторые люди жалуются в это время на головные боли и другие проблемы, однако влияние магнитных бурь на здоровье человека не доказано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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