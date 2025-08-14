Россия создала уникальный обнаружитель беспилотников

Компания 3mx разработала портативный обнаружитель беспилотников-разведчиков «Марс». Он способен фиксировать сигналы, которые передаются через цифровые видеолинк-системы, используемые в дронах разведывательного типа, а также в агродронах и беспилотниках с боевой нагрузкой. Информация об этом появилась в одном из российских СМИ.
«Сегодня в рамках форума беспилотных авиационных систем в Сколково компания 3mx запускает новый продукт — портативный всенаправленный обнаружитель цифровых видеолинков и пультов ELRS — „Марс“. В основе лежит знакомая конструкция „Булата“, но с переработанной прошивкой, что позволяет ему эффективно работать с цифровыми видеолинками. Это устройства, которые применяются в дронах-разведчиках и других дронах по типу „крылья“», — расказал ТАСС директор по развитию компании Сергей Шандобыло.
Презентация нового оборудования прошла в Сколково в рамках форума беспилотных авиационных систем. Разработчики считают, что «Марс» поможет эффективнее выявлять и предотвращать угрозы, связанные с применением дронов.
