На тюменском заводе перемололо сотрудника

На Винзилинском заводе керамических стеновых материалов конвейер перемолол сотрудника, он погиб на месте происшествия. За смерть рабочего начальнику цеха назначили год и шесть месяцев лишения свободы условно. Такая информация указана в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
«Начальник цеха, не проверив на соответствие рабочее место, допустил к работам оператора технологических установок на участок камневыделительных вальцов цеха керамзитового гравия. Вращающиеся части ленточного конвейера СМК-401 оказались без ограды, не соответствовали требованиям охраны труда при эксплуатации оборудования, и оператора технологических установок зажало между дном приемного бункера и конвейером. Конвейер буквально перемолол работника», — сообщили в пресс-службе.
Инцидент произошел в январе 2024 года. Известно, что рабочий был трезв. Начальник цеха признал свою вину. Он отправил по 100 тысяч рублей жене и маме погибшего в качестве компенсации.
Ранее URA.RU писало, что 1 июня на работе также погиб сотрудник Винзилинского завода керамзитового гравия. Причина смерти рабочего пока неизвестна.
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