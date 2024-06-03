03 июня 2024

На тюменском заводе перемололо сотрудника

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина погиб на месте происшествия
Мужчина погиб на месте происшествия Фото:

На Винзилинском заводе керамических стеновых материалов конвейер перемолол сотрудника, он погиб на месте происшествия. За смерть рабочего начальнику цеха назначили год и шесть месяцев лишения свободы условно. Такая информация указана в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Начальник цеха, не проверив на соответствие рабочее место, допустил к работам оператора технологических установок на участок камневыделительных вальцов цеха керамзитового гравия. Вращающиеся части ленточного конвейера СМК-401 оказались без ограды, не соответствовали требованиям охраны труда при эксплуатации оборудования, и оператора технологических установок зажало между дном приемного бункера и конвейером. Конвейер буквально перемолол работника», — сообщили в пресс-службе. 

Инцидент произошел в январе 2024 года. Известно, что рабочий был трезв. Начальник цеха признал свою вину. Он отправил по 100 тысяч рублей жене и маме погибшего в качестве компенсации. 

Ранее URA.RU писало, что 1 июня на работе также погиб сотрудник Винзилинского завода керамзитового гравия. Причина смерти рабочего пока неизвестна. 

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На Винзилинском заводе керамических стеновых материалов конвейер перемолол сотрудника, он погиб на месте происшествия. За смерть рабочего начальнику цеха назначили год и шесть месяцев лишения свободы условно. Такая информация указана в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Начальник цеха, не проверив на соответствие рабочее место, допустил к работам оператора технологических установок на участок камневыделительных вальцов цеха керамзитового гравия. Вращающиеся части ленточного конвейера СМК-401 оказались без ограды, не соответствовали требованиям охраны труда при эксплуатации оборудования, и оператора технологических установок зажало между дном приемного бункера и конвейером. Конвейер буквально перемолол работника», — сообщили в пресс-службе.  Инцидент произошел в январе 2024 года. Известно, что рабочий был трезв. Начальник цеха признал свою вину. Он отправил по 100 тысяч рублей жене и маме погибшего в качестве компенсации.  Ранее URA.RU писало, что 1 июня на работе также погиб сотрудник Винзилинского завода керамзитового гравия. Причина смерти рабочего пока неизвестна. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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