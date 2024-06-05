Что сейчас происходит в Кургане на ремонтируемом в Заозерном мосту. Фото, видео

05 июня 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Движение по мосту на проспекте Маршала Голикова осуществляется по трем полосам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ремонтируемый мост в Заозерном через речку Черная на проспекте имени Маршала Голикова, ход работ на котором ранее проверял врип главы города Антон Науменко, частично закрыт для движения на одной из полос. На месте также побывало URA.RU и проверило, какие работы выполняются на путепроводе. Корреспондент, побывавший на месте событий, отметил, что одна из частей моста перекрыта полностью для проведения ремонта. Он передает, что на месте работают строители, а также спецтехника, которая перевозит бетонные конструкции. Как видно на кадрах, снятых журналистом, вторая часть моста уже отремонтирована. Свежий асфальт заметен на проезжей и пешеходной частях путепровода. «В одну сторону рабочие уже полностью отремонтировали полосу и разделили ее на три части. Движение по двум из этих полос осуществляется в сторону Заозерного, а полоса на встречном направлении ведет в микрорайон Рябково и центр города», — рассказал журналист URA.RU. Ранее администрация города также сообщала о том, что на одной стороне работы завершены. Ранее URA.RU писало, что в Кургане меняется схема движения на мосту через реку Черную на проспекте имени Маршала Голикова из-за ремонтных работ. Со 2 июня было запущено движение по нечетной стороне моста, в то время как четная сторона была закрыта для проезда. Накануне путепровод также посетил врип мэра Науменко. На Голиковском мосту, как отмечал он, ремонтные работы были завершены на одной стороне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ремонтируемый мост в Заозерном через речку Черная на проспекте имени Маршала Голикова, ход работ на котором ранее проверял врип главы города Антон Науменко, частично закрыт для движения на одной из полос. На месте также побывало URA.RU и проверило, какие работы выполняются на путепроводе. Корреспондент, побывавший на месте событий, отметил, что одна из частей моста перекрыта полностью для проведения ремонта. Он передает, что на месте работают строители, а также спецтехника, которая перевозит бетонные конструкции. Как видно на кадрах, снятых журналистом, вторая часть моста уже отремонтирована. Свежий асфальт заметен на проезжей и пешеходной частях путепровода. «В одну сторону рабочие уже полностью отремонтировали полосу и разделили ее на три части. Движение по двум из этих полос осуществляется в сторону Заозерного, а полоса на встречном направлении ведет в микрорайон Рябково и центр города», — рассказал журналист URA.RU. Ранее администрация города также сообщала о том, что на одной стороне работы завершены. Ранее URA.RU писало, что в Кургане меняется схема движения на мосту через реку Черную на проспекте имени Маршала Голикова из-за ремонтных работ. Со 2 июня было запущено движение по нечетной стороне моста, в то время как четная сторона была закрыта для проезда. Накануне путепровод также посетил врип мэра Науменко. На Голиковском мосту, как отмечал он, ремонтные работы были завершены на одной стороне.