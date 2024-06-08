Водитель легковушки не справился с управлением и влетел в столб
В ЯНАО на трассе Сургут — Салехард утром 8 июня водитель легкового авто врезался в опору освещения, получил травмы и был госпитализирован. Подробности ДТП сообщают в Госавтоинспекции округа.
«08 июня 2024 года, около 8 часов 50 минут, на 471 километре автодороги Сургут — Салехард, водитель автомобиля ВАЗ допустил наезд на опору освещения. В результате ДТП, водитель госпитализирован», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Причиной ДТП стало то, что водитель не справился с управлением. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Водитель не справился с управлением автомобилем
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