08 июня 2024
07 июня 2024

В ЯНАО водитель попал в больницу после ДТП со столбом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель легковушки не справился с управлением и влетел в столб
Водитель легковушки не справился с управлением и влетел в столб Фото:

В ЯНАО на трассе Сургут — Салехард утром 8 июня водитель легкового авто врезался в опору освещения, получил травмы и был госпитализирован. Подробности ДТП сообщают в Госавтоинспекции округа.

«08 июня 2024 года, около 8 часов 50 минут, на 471 километре автодороги Сургут — Салехард, водитель автомобиля ВАЗ допустил наезд на опору освещения. В результате ДТП, водитель госпитализирован», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Причиной ДТП стало то, что водитель не справился с управлением. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Водитель не справился с управлением автомобилем
Водитель не справился с управлением автомобилем
Фото:

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В ЯНАО на трассе Сургут — Салехард утром 8 июня водитель легкового авто врезался в опору освещения, получил травмы и был госпитализирован. Подробности ДТП сообщают в Госавтоинспекции округа. «08 июня 2024 года, около 8 часов 50 минут, на 471 километре автодороги Сургут — Салехард, водитель автомобиля ВАЗ допустил наезд на опору освещения. В результате ДТП, водитель госпитализирован», — сообщается в telegram-канале ведомства. Причиной ДТП стало то, что водитель не справился с управлением. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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