В поселке Богандинский (Тюменская область) на пожаре в частном доме на улице Мира погиб ребенок. Предварительно, причиной является неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.
«В 17:00 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном по адресу: Тюменский район, поселок Богандинский. Пожар произошел в одноэтажном деревянном доме на улице Мира. На пожаре погиб ребенок, личность установлена. Предварительная причина пожара: неосторожное обращение с огнем», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.
На момент прибытия пожарного подразделения виднелось горение по всей площади дома. Сотрудники подразделений остановили распространение огня. К ликвидации пожара привлекалось 14 человек и пять единиц техники.
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В поселке Богандинский (Тюменская область) на пожаре в частном доме на улице Мира погиб ребенок. Предварительно, причиной является неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона. «В 17:00 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном по адресу: Тюменский район, поселок Богандинский. Пожар произошел в одноэтажном деревянном доме на улице Мира. На пожаре погиб ребенок, личность установлена. Предварительная причина пожара: неосторожное обращение с огнем», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. На момент прибытия пожарного подразделения виднелось горение по всей площади дома. Сотрудники подразделений остановили распространение огня. К ликвидации пожара привлекалось 14 человек и пять единиц техники.