В Тюменской области из-за неосторожного обращения с огнем погиб ребенок. Видео

09 июня 2024 в 21:02 Размер текста - 17 +

Пожарные остановили распространение огня Фото: Георгий Бергал © URA.RU В поселке Богандинский (Тюменская область) на пожаре в частном доме на улице Мира погиб ребенок. Предварительно, причиной является неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона. «В 17:00 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном по адресу: Тюменский район, поселок Богандинский. Пожар произошел в одноэтажном деревянном доме на улице Мира. На пожаре погиб ребенок, личность установлена. Предварительная причина пожара: неосторожное обращение с огнем», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. На момент прибытия пожарного подразделения виднелось горение по всей площади дома. Сотрудники подразделений остановили распространение огня. К ликвидации пожара привлекалось 14 человек и пять единиц техники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Богандинский (Тюменская область) на пожаре в частном доме на улице Мира погиб ребенок. Предварительно, причиной является неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона. «В 17:00 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном по адресу: Тюменский район, поселок Богандинский. Пожар произошел в одноэтажном деревянном доме на улице Мира. На пожаре погиб ребенок, личность установлена. Предварительная причина пожара: неосторожное обращение с огнем», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. На момент прибытия пожарного подразделения виднелось горение по всей площади дома. Сотрудники подразделений остановили распространение огня. К ликвидации пожара привлекалось 14 человек и пять единиц техники.