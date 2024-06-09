09 июня 2024
08 июня 2024

В Тюменской области из-за неосторожного обращения с огнем погиб ребенок. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара на Ленинградском вокзале. Москва , мчс, пожарный рукав, пожарный
Пожарные остановили распространение огня Фото:

В поселке Богандинский (Тюменская область) на пожаре в частном доме на улице Мира погиб ребенок. Предварительно, причиной является неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

«В 17:00 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном по адресу: Тюменский район, поселок Богандинский. Пожар произошел в одноэтажном деревянном доме на улице Мира. На пожаре погиб ребенок, личность установлена. Предварительная причина пожара: неосторожное обращение с огнем», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

На момент прибытия пожарного подразделения виднелось горение по всей площади дома. Сотрудники подразделений остановили распространение огня. К ликвидации пожара привлекалось 14 человек и пять единиц техники.

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В поселке Богандинский (Тюменская область) на пожаре в частном доме на улице Мира погиб ребенок. Предварительно, причиной является неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона. «В 17:00 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном по адресу: Тюменский район, поселок Богандинский. Пожар произошел в одноэтажном деревянном доме на улице Мира. На пожаре погиб ребенок, личность установлена. Предварительная причина пожара: неосторожное обращение с огнем», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. На момент прибытия пожарного подразделения виднелось горение по всей площади дома. Сотрудники подразделений остановили распространение огня. К ликвидации пожара привлекалось 14 человек и пять единиц техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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