Рядом с тюменским аэропортом построят детский сад

В Тюмени в районе аэропорта Плеханово построят детский сад к 2026 году. На его проектирование власти потратят около 11,7 млн рублей. Такая информация указана на сайте госзакупок.
«Задание на проектирование объекта: „Строительство детского сада в районе Плеханово города Тюмень“. Срок строительства объекта — 2025-2026 годы. Источник и объем финансирования: региональный бюджет. Начальная цена — 11,7 млн рублей», — указано в документации.
Сколько денег потратят власти на строительство нового детского сада, не указано. Известно, что посещать его смогут дети от 1,5 до семи лет. В ясельных группах будет по 20 детей, в дошкольных — 25-30.
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