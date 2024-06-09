09 июня 2024

Рядом с тюменским аэропортом построят детский сад

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый садик построят к 2026 году
Новый садик построят к 2026 году Фото:

В Тюмени в районе аэропорта Плеханово построят детский сад к 2026 году. На его проектирование власти потратят около 11,7 млн рублей. Такая информация указана на сайте госзакупок.

«Задание на проектирование объекта: „Строительство детского сада в районе Плеханово города Тюмень“. Срок строительства объекта — 2025-2026 годы. Источник и объем финансирования: региональный бюджет. Начальная цена — 11,7 млн рублей», — указано в документации.

Сколько денег потратят власти на строительство нового детского сада, не указано. Известно, что посещать его смогут дети от 1,5 до семи лет. В ясельных группах будет по 20 детей, в дошкольных — 25-30.

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В Тюмени в районе аэропорта Плеханово построят детский сад к 2026 году. На его проектирование власти потратят около 11,7 млн рублей. Такая информация указана на сайте госзакупок. «Задание на проектирование объекта: „Строительство детского сада в районе Плеханово города Тюмень“. Срок строительства объекта — 2025-2026 годы. Источник и объем финансирования: региональный бюджет. Начальная цена — 11,7 млн рублей», — указано в документации. Сколько денег потратят власти на строительство нового детского сада, не указано. Известно, что посещать его смогут дети от 1,5 до семи лет. В ясельных группах будет по 20 детей, в дошкольных — 25-30.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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