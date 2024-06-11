11 июня 2024

Тюменцы устроили импровизированную фотосессию с губернатором Тюменской области. Видео

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Моор сфотографировался с тюменцами на фестивале «Мост Дружбы»
Моор сфотографировался с тюменцами на фестивале «Мост Дружбы» Фото:

На фестивале «Мост Дружбы», проходящем в День России, тюменцы устроили импровизированную фотосессию с губернатором Тюменской области Александром Моором. Об этом рассказали в региональном информационном центре.

«Сегодня, в День России, здесь проходит этнофестиваль „Мост Дружбы“. Среди гостей — губернатор Александр Моор, с которым тюменцы по традиции устроили импровизированную фотосессию», — написано в telegram-канале ведомства.

В Тюмени на фестивале «Мост Дружбы» прозвучал гимн России. Губернатор Тюменской области Александр Моор вместе с тысячами тюменцев подпевал знакомые строчки.

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На фестивале «Мост Дружбы», проходящем в День России, тюменцы устроили импровизированную фотосессию с губернатором Тюменской области Александром Моором. Об этом рассказали в региональном информационном центре. «Сегодня, в День России, здесь проходит этнофестиваль „Мост Дружбы“. Среди гостей — губернатор Александр Моор, с которым тюменцы по традиции устроили импровизированную фотосессию», — написано в telegram-канале ведомства. В Тюмени на фестивале «Мост Дружбы» прозвучал гимн России. Губернатор Тюменской области Александр Моор вместе с тысячами тюменцев подпевал знакомые строчки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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