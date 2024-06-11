Моор сфотографировался с тюменцами на фестивале «Мост Дружбы»
На фестивале «Мост Дружбы», проходящем в День России, тюменцы устроили импровизированную фотосессию с губернатором Тюменской области Александром Моором. Об этом рассказали в региональном информационном центре.
«Сегодня, в День России, здесь проходит этнофестиваль „Мост Дружбы“. Среди гостей — губернатор Александр Моор, с которым тюменцы по традиции устроили импровизированную фотосессию», — написано в telegram-канале ведомства.
В Тюмени на фестивале «Мост Дружбы» прозвучал гимн России. Губернатор Тюменской области Александр Моор вместе с тысячами тюменцев подпевал знакомые строчки.
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