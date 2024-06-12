В микрорайоне Кургана из-за ремонта котельной отключат горячую воду

Котельная №44 в микрорайоне Керамзитный в Кургане приостановит свою работу для проведения ремонтных работ. Из-за этого в десятке домов будет отключена горячая вода. Об этом сообщается в telegram-канале Курганской генерирующей компании.
«Для подготовки к бесперебойной работе предстоящей зимой будет остановлена работа котельной №44 в рамках летней ремонтной кампании специалисты проведут испытания и ремонт котельного оборудования и трубопроводов. Для этого ресурсоснабжающая компания с 14 мая поочередно на две недели отключает горячую воду в обслуживаемых домах», — указано в посте.
Сообщается, что в связи с этими работами, с 13 по 26 июня будет прекращена подача горячей воды в 17 домах поселка. Жители домов в Керамзитном по адресам №1, №1А, №1Б, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №12, №14, №15, №17, №19 будут временно лишены горячего водоснабжения.
Ранее URA.RU писало, что «Водный союз» анонсировал отключение воды в Кургане из-за аварии. Коммунальщики уже восстановили водоснабжение с пониженным давлением, но для устранения аварии все же потребуются еще одно отключение.
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