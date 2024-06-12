12 июня 2024
11 июня 2024

Тобольский Владыка получил новое почетное звание

Митрополиту Тобольскому и Тюменскому присвоили звание почетного жителя области
© Служба новостей «URA.RU»
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За присвоение митрополиту почетного звания депутаты голосовали единогласно
За присвоение митрополиту почетного звания депутаты голосовали единогласно Фото:

Митрополиту Тобольскому и Тюменскому Димитрию присвоили звание почетного гражданина региона. Об этом сообщает telegram-канал инфоцентра областного правительства.

«Звание „Почетный гражданин Тюменской области“ присвоено митрополиту Тобольскому и Тюменскому Димитрию. Такое решение приняли депутаты Тюменской областной Думы», — говорится в сообщении.

Известно, что с инициативой к региональным депутатам вышел губернатор области Александр Моор. В думе за это решение проголосовали единогласно. 

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Митрополиту Тобольскому и Тюменскому Димитрию присвоили звание почетного гражданина региона. Об этом сообщает telegram-канал инфоцентра областного правительства. «Звание „Почетный гражданин Тюменской области“ присвоено митрополиту Тобольскому и Тюменскому Димитрию. Такое решение приняли депутаты Тюменской областной Думы», — говорится в сообщении. Известно, что с инициативой к региональным депутатам вышел губернатор области Александр Моор. В думе за это решение проголосовали единогласно. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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