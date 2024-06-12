Тобольский Владыка получил новое почетное звание

За присвоение митрополиту почетного звания депутаты голосовали единогласно
Митрополиту Тобольскому и Тюменскому Димитрию присвоили звание почетного гражданина региона. Об этом сообщает telegram-канал инфоцентра областного правительства.
«Звание „Почетный гражданин Тюменской области“ присвоено митрополиту Тобольскому и Тюменскому Димитрию. Такое решение приняли депутаты Тюменской областной Думы», — говорится в сообщении.
Известно, что с инициативой к региональным депутатам вышел губернатор области Александр Моор. В думе за это решение проголосовали единогласно.
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