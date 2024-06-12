12 июня 2024

В Тюмени загорелся частный дом в Заречном

© Служба новостей «URA.RU»
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Информации о погибших и пострадавших у МЧС нет
Информации о погибших и пострадавших у МЧС нет Фото:

В Тюмени загорелся частный дом в Заречной части города. Об этом сообщает telegram-канал «МЧС Тюменской области».

«В Тюмени сотрудники МЧС России тушат пожар на ул.Лермонтова. Сообщение о пожаре жилого дома и надворной постройки по ул. Лермонтова, 5 поступило в третьем часу дня 13 июня 2024 года», — говорится в сообщении.

Известно, что пожар локализован на площади около 80 квадратных метров. Его тушат четыре единицы техники и 13 человек личного состава. Информации о погибших и пострадавших в МЧС не поступало.

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В Тюмени загорелся частный дом в Заречной части города. Об этом сообщает telegram-канал «МЧС Тюменской области». «В Тюмени сотрудники МЧС России тушат пожар на ул.Лермонтова. Сообщение о пожаре жилого дома и надворной постройки по ул. Лермонтова, 5 поступило в третьем часу дня 13 июня 2024 года», — говорится в сообщении. Известно, что пожар локализован на площади около 80 квадратных метров. Его тушат четыре единицы техники и 13 человек личного состава. Информации о погибших и пострадавших в МЧС не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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