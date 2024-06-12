В Тюмени загорелся частный дом в Заречном

Информации о погибших и пострадавших у МЧС нет
В Тюмени загорелся частный дом в Заречной части города. Об этом сообщает telegram-канал «МЧС Тюменской области».
«В Тюмени сотрудники МЧС России тушат пожар на ул.Лермонтова. Сообщение о пожаре жилого дома и надворной постройки по ул. Лермонтова, 5 поступило в третьем часу дня 13 июня 2024 года», — говорится в сообщении.
Известно, что пожар локализован на площади около 80 квадратных метров. Его тушат четыре единицы техники и 13 человек личного состава. Информации о погибших и пострадавших в МЧС не поступало.
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