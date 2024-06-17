В Кургане военный комиссар Дюрягин уволился с должности

Военком города Кургана Сергей Дюрягин ушел со своей должности. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших силовиков.
«Военком Дюрягин уволился с должности», — сообщили источники. По их данным, решение Дюрягина было добровольным, у него есть предложения от работодателей из Екатеринбурга.
Редакция обратилась за комментариями в городской военкомат. В организации подтвердили, что комиссар уволился. В настоящее время врио военкома является специалист по финансовой и социальной работе Светлана Клевцова.
Майор запаса Дюрягин стал военным комиссаром Кургана в ноябре 2022 года. До этого он был военкомом Кетовского, Половинного и Притобольного округов. В областном военкомате добавили, что в настоящее время на должность военкома Кургана рассматривается кандидатура из числа бывших офицеров.
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