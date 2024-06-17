17 июня 2024

В Кургане военный комиссар Дюрягин уволился с должности

© Служба новостей «URA.RU»
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Военком Кургана ушел в отставку
Военком Кургана ушел в отставку Фото:

Военком города Кургана Сергей Дюрягин ушел со своей должности. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших силовиков.

«Военком Дюрягин уволился с должности», — сообщили источники. По их данным, решение Дюрягина было добровольным, у него есть предложения от работодателей из Екатеринбурга.

Редакция обратилась за комментариями в городской военкомат. В организации подтвердили, что комиссар уволился. В настоящее время врио военкома является специалист по финансовой и социальной работе Светлана Клевцова.

Майор запаса Дюрягин стал военным комиссаром Кургана в ноябре 2022 года. До этого он был военкомом Кетовского, Половинного и Притобольного округов. В областном военкомате добавили, что в настоящее время на должность военкома Кургана рассматривается кандидатура из числа бывших офицеров.

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Военком города Кургана Сергей Дюрягин ушел со своей должности. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших силовиков. «Военком Дюрягин уволился с должности», — сообщили источники. По их данным, решение Дюрягина было добровольным, у него есть предложения от работодателей из Екатеринбурга. Редакция обратилась за комментариями в городской военкомат. В организации подтвердили, что комиссар уволился. В настоящее время врио военкома является специалист по финансовой и социальной работе Светлана Клевцова. Майор запаса Дюрягин стал военным комиссаром Кургана в ноябре 2022 года. До этого он был военкомом Кетовского, Половинного и Притобольного округов. В областном военкомате добавили, что в настоящее время на должность военкома Кургана рассматривается кандидатура из числа бывших офицеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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