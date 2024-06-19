В Тюмени обнаружены яйца стоимостью 79 рублей за десяток. Скрин

В тюменском супермаркете продают яйца по 79 рублей за десяток
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Средняя цена десятка яиц категории С2 по Тюмени - 99 рублей
Средняя цена десятка яиц категории С2 по Тюмени - 99 рублей Фото:

В одном из тюменских супермаркетов десяток яиц категории С2 продается за 79 рублей 99 копеек. Данные о цене представлены в онлайн-сервисах по доставке продуктов. Еще в феврале стоимость аналогичного продукта составляла 88 рублей.

«Яйцо куриное, С2, 10 шт. Стоимость: 79 рублей 99 копеек», такая цена представлена на одном из онлайн-сервисов по доставке продуктов.

В конце февраля стоимость самого дешевого десятка яиц в Тюмени категории С2 составляла 88 рублей 94 копейки. В июне средняя цена за десяток продукт аналогичной маркировки в тюменских магазинах — 99 рублей.

На момент публикации десяток за 79 рублей оказался самым дешевым в Тюмени
На момент публикации десяток за 79 рублей оказался самым дешевым в Тюмени
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В одном из тюменских супермаркетов десяток яиц категории С2 продается за 79 рублей 99 копеек. Данные о цене представлены в онлайн-сервисах по доставке продуктов. Еще в феврале стоимость аналогичного продукта составляла 88 рублей. «Яйцо куриное, С2, 10 шт. Стоимость: 79 рублей 99 копеек», такая цена представлена на одном из онлайн-сервисов по доставке продуктов. В конце февраля стоимость самого дешевого десятка яиц в Тюмени категории С2 составляла 88 рублей 94 копейки. В июне средняя цена за десяток продукт аналогичной маркировки в тюменских магазинах — 99 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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