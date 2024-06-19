Средняя цена десятка яиц категории С2 по Тюмени - 99 рублей
В одном из тюменских супермаркетов десяток яиц категории С2 продается за 79 рублей 99 копеек. Данные о цене представлены в онлайн-сервисах по доставке продуктов. Еще в феврале стоимость аналогичного продукта составляла 88 рублей.
«Яйцо куриное, С2, 10 шт. Стоимость: 79 рублей 99 копеек», такая цена представлена на одном из онлайн-сервисов по доставке продуктов.
В конце февраля стоимость самого дешевого десятка яиц в Тюмени категории С2 составляла 88 рублей 94 копейки. В июне средняя цена за десяток продукт аналогичной маркировки в тюменских магазинах — 99 рублей.
На момент публикации десяток за 79 рублей оказался самым дешевым в Тюмени
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