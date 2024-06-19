Июньские снегопады и первые в истории 300 баллов по ЕГЭ: события 19 июня в ЯНАО

Школьник из Нового Уренгоя Роберт Яшкин сдал ЕГЭ на 300 баллов
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Июньские снегопады удивили ямальцев (архивное фото)
Июньские снегопады удивили ямальцев (архивное фото) Фото:

На Ямале выпали обильные снегопады, школьник из Нового Уренгоя (ЯНАО) первым в истории округа получил 300 баллов по ЕГЭ и нейросеть написала песню для мэра Лабытнанги. Об этих и других событиях к вечеру 19 июня рассказывает URA.RU. 

  • Ямал накрыли обильные снегопады. Жители округа не ожидали такой погоды в июне и высказались по этому поводу в соцсетях;
  • Двухлетний мальчик из ЯНАО утонул в летнем бассейне в Башкирии, где он отдыхал вместе со своей семьей. Предположительная причина трагедии — отсутствие взрослых рядом с малышом;
  • Школьник из Нового Уренгоя Роберт Яшкин вписал себя в историю Ямала. Он первым в округе добился результата в 300 баллов по ЕГЭ; 
  • Житель ЯНАО Владимир Фрейман покорил Эльбрус. Мужчина развернул на вершине горы флаг Приуральского района;
  • Пожар в промзоне Ноябрьска напугал горожан огромным столбом черного дыма. Причиной пожара стал загоревшийся бытовой мусор. В Салехарде горела строящаяся высотка. Очаг возгорания располагался на девятом этаже;
  • В июне ямальцы смогут чаще летать в Москву. Дополнительные рейсы до аэропорта Домодедово ввела авиакомпания «Ямал»;
  • Главе Лабытнанги Марине Тресковой посвятили песню в стиле шансон, в которой поется про снос гаражей и дачных построек в городе. Особенностью композиции стало то, что музыку и текст сгенерировала нейросеть
  • Пять новых медицинских специалистов приехали работать в Пуровский район. Медики будут трудиться в больницах Тарко-Сале и Ханымея. 

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На Ямале выпали обильные снегопады, школьник из Нового Уренгоя (ЯНАО) первым в истории округа получил 300 баллов по ЕГЭ и нейросеть написала песню для мэра Лабытнанги. Об этих и других событиях к вечеру 19 июня рассказывает URA.RU. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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