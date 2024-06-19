Июньские снегопады и первые в истории 300 баллов по ЕГЭ: события 19 июня в ЯНАО

Июньские снегопады удивили ямальцев (архивное фото)
На Ямале выпали обильные снегопады, школьник из Нового Уренгоя (ЯНАО) первым в истории округа получил 300 баллов по ЕГЭ и нейросеть написала песню для мэра Лабытнанги. Об этих и других событиях к вечеру 19 июня рассказывает URA.RU.
- Ямал накрыли обильные снегопады. Жители округа не ожидали такой погоды в июне и высказались по этому поводу в соцсетях;
- Двухлетний мальчик из ЯНАО утонул в летнем бассейне в Башкирии, где он отдыхал вместе со своей семьей. Предположительная причина трагедии — отсутствие взрослых рядом с малышом;
- Школьник из Нового Уренгоя Роберт Яшкин вписал себя в историю Ямала. Он первым в округе добился результата в 300 баллов по ЕГЭ;
- Житель ЯНАО Владимир Фрейман покорил Эльбрус. Мужчина развернул на вершине горы флаг Приуральского района;
- Пожар в промзоне Ноябрьска напугал горожан огромным столбом черного дыма. Причиной пожара стал загоревшийся бытовой мусор. В Салехарде горела строящаяся высотка. Очаг возгорания располагался на девятом этаже;
- В июне ямальцы смогут чаще летать в Москву. Дополнительные рейсы до аэропорта Домодедово ввела авиакомпания «Ямал»;
- Главе Лабытнанги Марине Тресковой посвятили песню в стиле шансон, в которой поется про снос гаражей и дачных построек в городе. Особенностью композиции стало то, что музыку и текст сгенерировала нейросеть;
- Пять новых медицинских специалистов приехали работать в Пуровский район. Медики будут трудиться в больницах Тарко-Сале и Ханымея.
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