Тюменка стала мамой в четырнадцатый раз

В семье шесть дочерей и восемь сыновей
Жительница Тюмени 14 июня родила 14-го ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.
«Год семьи в Перинатальном центре проходит с перевыполнением плана и отмечается уникальными событиями! На прошлой неделе многодетная мама Олеся родила 14 ребенка», — рассказали в департаменте.
Сама многодетная мама рассказала, что пара воспитывает шесть дочерей и восемь сыновей. Мальчики помогают папе в строительстве, девочке — маме по дому. Тюменка Олеся отметила, что она рада такой большой семье.
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