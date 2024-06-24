24 июня 2024

Тюменка стала мамой в четырнадцатый раз

© Служба новостей «URA.RU»
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В семье шесть дочерей и восемь сыновей
В семье шесть дочерей и восемь сыновей Фото:

Жительница Тюмени 14 июня родила 14-го ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

«Год семьи в Перинатальном центре проходит с перевыполнением плана и отмечается уникальными событиями! На прошлой неделе многодетная мама Олеся родила 14 ребенка», — рассказали в департаменте.

Сама многодетная мама рассказала, что пара воспитывает шесть дочерей и восемь сыновей. Мальчики помогают папе в строительстве, девочке — маме по дому. Тюменка Олеся отметила, что она рада такой большой семье.

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Жительница Тюмени 14 июня родила 14-го ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. «Год семьи в Перинатальном центре проходит с перевыполнением плана и отмечается уникальными событиями! На прошлой неделе многодетная мама Олеся родила 14 ребенка», — рассказали в департаменте. Сама многодетная мама рассказала, что пара воспитывает шесть дочерей и восемь сыновей. Мальчики помогают папе в строительстве, девочке — маме по дому. Тюменка Олеся отметила, что она рада такой большой семье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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