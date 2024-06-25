Главврачи Кургана вошли в список самых высокооплачиваемых топ-менеджеров

26 июня 2024 в 14:34 Размер текста - 17 +

Главных врачей в Курганской области ищут на зарплаты в 90 000 рублей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Главврачи Курганской области вошли в список топ-менеджеров с самыми высокими зарплатами в регионе. Исследование за II квартал 2024 года базировалось на обработке более 11,4 тысячи вакансий, опубликованных на платформе в период с апреля по июнь текущего года, сообщает hh.ru. «Мы видим, что спрос на профессиональных управленцев в Курганской области остается высоким, и это отражается на уровне заработных плат. В частности, главные врачи продолжают оставаться одними из самых высокооплачиваемых специалистов, что подчеркивает значимость здравоохранения для региональной экономики», — комментирует представитель платформы. На вершине списка самых высокооплачиваемых руководителей находятся руководители строительных проектов с медианным уровнем заработной платы 144 000 рублей. Главные врачи следуют за ними с показателем в 90 000 рублей, что ставит их на второе место. Начальники производства замыкают тройку лидеров с зарплатой в 80 000 рублей. При этом отмечается стабильность данных показателей по сравнению с предыдущим годом. Особенно примечательно, что директора магазинов показали значительный рост зарплаты квартал к кварталу — на 15%, достигнув отметки в 63 500 рублей. Это говорит о возрастающей значимости розничной торговли в экономике региона. Список десяти самых высокооплачиваемых должностей топ-менеджмента также включает начальников смены и мастеров участков с зарплатой в 80 000 рублей. Это на 7% выше прошлогоднего показателя. URA.RU ранее писало, что на конец 2023 года средний доход врачей в регионе достиг 83 тысяч рублей, что на 9% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Заработки среднего медицинского персонала также увеличились и составляют 39,8 тысяч рублей, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. Младший медицинский персонал теперь получает в среднем 35 тысяч рублей, отметив рост на 8%. Уровень заработных плат в медицинской отрасли соответствует требованиям майских указов президента РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главврачи Курганской области вошли в список топ-менеджеров с самыми высокими зарплатами в регионе. Исследование за II квартал 2024 года базировалось на обработке более 11,4 тысячи вакансий, опубликованных на платформе в период с апреля по июнь текущего года, сообщает hh.ru. «Мы видим, что спрос на профессиональных управленцев в Курганской области остается высоким, и это отражается на уровне заработных плат. В частности, главные врачи продолжают оставаться одними из самых высокооплачиваемых специалистов, что подчеркивает значимость здравоохранения для региональной экономики», — комментирует представитель платформы. На вершине списка самых высокооплачиваемых руководителей находятся руководители строительных проектов с медианным уровнем заработной платы 144 000 рублей. Главные врачи следуют за ними с показателем в 90 000 рублей, что ставит их на второе место. Начальники производства замыкают тройку лидеров с зарплатой в 80 000 рублей. При этом отмечается стабильность данных показателей по сравнению с предыдущим годом. Особенно примечательно, что директора магазинов показали значительный рост зарплаты квартал к кварталу — на 15%, достигнув отметки в 63 500 рублей. Это говорит о возрастающей значимости розничной торговли в экономике региона. Список десяти самых высокооплачиваемых должностей топ-менеджмента также включает начальников смены и мастеров участков с зарплатой в 80 000 рублей. Это на 7% выше прошлогоднего показателя. URA.RU ранее писало, что на конец 2023 года средний доход врачей в регионе достиг 83 тысяч рублей, что на 9% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Заработки среднего медицинского персонала также увеличились и составляют 39,8 тысяч рублей, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. Младший медицинский персонал теперь получает в среднем 35 тысяч рублей, отметив рост на 8%. Уровень заработных плат в медицинской отрасли соответствует требованиям майских указов президента РФ.